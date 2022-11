Sarah Regan, una mujer australiana, descubrió un sangrado extraño en su bebé de solo nueve meses cuando fue a cambiarle el pañal. Según narra, la llevó al médico y tras una serie de estudios descubrieron que padecía de pubertad precoz.



Birdie, como se llama la bebé, ahora tiene dos años y fue sometida a pruebas hormonales, radiografías y ecografías, a partir de eso se llegó al diagnóstico. Según le dijo su madre al portal de noticias 'Kennedy News', "la primera menstruación de Birdie fue a los nueve meses".



¿En qué consiste la pubertad precoz?

Según una investigación desarrollada por el pediatra Temboury Molina, la pubertad precoz se define como "la aparición progresiva de signos puberales por debajo de 2,5 DS de la media para una población determinada". Además, "incluye no solo cambios en las mamas y genitales, sino también aceleración del crecimiento y de la edad ósea".



Es el caso de la pequeña Birdie, que en los estudios se observó que "sus huesos presentaban la forma que debieron haber poseído cuando la niña tuviera 18 meses".



La madre agregó que por su edad aún no es posible saber si presenta otros síntomas asociados con el diagnóstico, tales como: cambios de humor, dolores menstruales, nauseas, dolores de cabeza, entre otros asociados. "La bebé no cuenta con vello púbico ni crecimiento en los senos", le dijo Regan al medio.



En el estudio se agrega que se hace necesario un seguimiento para evaluar cómo evolucionan y qué tratamiento es el más adecuado, por lo que la madre mencionó que "deben someter a la menor a exámenes regularmente".



E insistió en que si es necesario someter a Birdie a terapia hormonal, lo harán, porque su deseo es "que su hija viva una infancia típica como cualquier otro niño".





