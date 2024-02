Bebé de 17 días fue sometido a trasplante parcial de corazón nunca antes realizado

El trasplante parcial de corazón es un procedimiento médico poco realizado, debido a su complejidad y más cuando se realiza en un recién nacido. El periódico español ‘20 Minutos’ menciona que esta es una práctica especializada que debe realizarse con mayor frecuencia, ya que evita otros padecimientos al crecer, ya que el tejido trasplantado crece con el corazón del bebé.

Los estudios han demostrado que los corazones trasplantados crecen al mismo ritmo que los bebés, pero en muchas ocasiones terminan siendo disfuncionales con el tiempo.

El procedimiento médico fue realizado en el ‘Duke Health’, los cirujanos de este lugar hicieron historia en el 2022, cuando extrajeron válvulas y vasos cardíacos extraídos de un bebé donante y los implantaron en Owen Monroe, un bebé que tan solo tenía 18 días de nacido.



Esta técnica de recuperación de tejido cardíaco nativo y el uso de un donante vivo para reemplazar partes defectuosas de otro corazón nunca antes se había realizado en humanos, según menciona Science Alert.



Se sabe que el cirujano principal encargado del procedimiento, Joseph Turek, de la Universidad de Duke, solo había realizado la práctica en cerdos, sin embargo, en abril del 2022, Owen Monroe fue el primer humano en recibir este tipo de trasplante y más de un año después de la cirugía, los especialistas informan que el corazón del bebé ha crecido del tamaño de un durazno, y el tejido del donante ha crecido con él.

La función cardíaca de Owen es ‘excelente’, y está alcanzando los hitos del desarrollo de un niño normal de un año, como jugar, gatear y pararse, informaron los investigadores en la página web del centro médico.

Un estudio publicado en enero de 2024 en el Journal of the American Medical Association muestra que las válvulas y arterias implantadas en el corazón de Monroe funcionan bien y crecen como se esperaba. Como resultado, el pequeño de casi dos años necesitará menos cirugías y menos medicamentos inmunosupresores a lo largo de su vida.



"Esta publicación es una prueba de que esta tecnología funciona y puede usarse para ayudar a otros niños", dijo Joseph W. Turek, MD, PhD de Duke, quien dirigió el estudio.

El centro médico mencionó en su página web que los padres de Owen Monroe, se enteraron de que el pequeño tenía un raro defecto cardíaco congénito llamado tronco arterioso, durante el embarazo, de igual forma, explican que esta afección crea un vaso sanguíneo grande que sale del corazón en lugar de dos más pequeños.



"Hoy en día, a un niño de su edad le toma alrededor de seis meses obtener un corazón, y no teníamos ese tiempo", dijo Joseph Turek, MD, PhD, Jefe de Cirugía Cardíaca Pediátrica de Duke.

