‘Beba’ abandonaría la competencia del ‘Desafío XX’ por peleas: ‘Yo me quiero ir’

Desafío XX’ se ha convertido en el programa más visto de la televisión nacional, según las cifras dadas por 'Kantar Ibope Media'; le siguen la novela ‘Rigo’, el noticiero de Caracol y ‘La casa de los famosos Colombia’, formato que cada noche es tendencia en las redes sociales. El ‘’ se ha convertido en el programa más visto de la televisión nacional, según las cifras dadas por 'Kantar Ibope Media'; le siguen la novela ‘’, el noticiero de Caracol y ‘’, formato que cada noche es tendencia en las redes sociales.

El ‘reality’ de competencia física ya va a cumplir su segunda semana de emisión y ya se han suscitado varias polémicas que, en su mayoría, han tenido como protagonista a ‘Beba’.

Uno de los hechos que más llamó la atención de los televidentes fue la fuerte discusión que Valerie tuvo con Dickson, luego de que la costeña le pidiera tener cuidado al hacer clavados en la piscina, pues ella ya se había bañado y arreglado para la prueba que más tarde tendrían que enfrentar.

En el baño, ambas mujeres tuvieron una acalorada discusión en la que intervinieron varios compañeros para evitar el contacto físico.

'Beba' le hace petición a sus compañeros de 'Alpha'

El equipo ‘Alpha’ se dirigió posteriormente a la prueba y al volver a su casa, sentados cerca de la piscina, se tocó el tema de la discusión, debido a que las dos mujeres dormían en la misma cama.

Ante esto, Dickson pidió cambio de compañero y, de inmediato, ‘Beba’ aseveró que no dormiría con un hombre. ‘Mapi’ le dijo que, en ese caso, “le tocaría dormir en la sala”, ya que los demás no se iban a incomodar por ella.

Dickson intervino para decir que no tenía problema en seguir durmiendo con ‘Beba’ y ella de inmediato dijo que descansaría en la sala.

‘Mapi’ nuevamente entró en la conversación aseverando: “Le voy a pedir a Dios que de verdad poder encontrar las palabras cuando te tengo que hablar porque no sé cómo hablarte. Y te lo voy a decir de corazón, has tenido inconvenientes hasta con personas fuera del equipo ¿somos incorrectos nosotros?”.

Con enojo, ‘Beba’ le pidió a sus compañeros que en la próxima ocasión que deban ponerle el chaleco a alguien del equipo, sea a ella, pues no quiere continuar en el ‘reality’ si los aparentes ataques hacia ella van a seguir.

“Para la próxima si a ustedes les toca poner chaleco, honestamente me lo ponen. Y te pido que me lo pongas tú, porque estoy mamada, yo no estoy para esta vaina. Hay algo que no tolero y es que la gente señala a las demás personas y que no sea capaz de darse cuenta cuando ella misma se equivoca”, manifestó ‘Beba’.

Aunque varios de sus compañeros intentaron hacerla recapacitar, la costeña agregó: “Yo me quiero ir. De verdad que sí me quiero ir”.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

