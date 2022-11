Al parecer en Latinoamérica la creatividad de los padres a la hora de nombrar a sus hijos recién nacidos no tiene limites, así como tampoco se piensa en las consecuencias que estos extravagantes nombres podrían traer para los infantes a futuro.



Es por eso que las registradurías civiles de distintos países en Latam tienen en cuenta una serie de nombre que quedan rotundamente prohibidos para registrar a los menores. Entre ellos destacan nombres de superhéroes del siglo XX, dictadores mundiales, figuras de películas de acción, artistas, entre otros.

Nombres de dictadores mundiales como 'Adolf Hitler', marcas de comida como 'Burger King' y personajes de ficción como 'Batman' y 'RoboCop', son algunos de los nombres peculiares más populares en Latinoamérica.



Sin embargo, hay nombres que van mucho más allá de estos personajes de ficción y que pueden afectar la autoestima del menor, como dos particularmente registrados hace ya varios años en Colombia: Circuncisión y 6 Martínez Medina.



Y en Perú, tampoco se salvan algunos nombres que reposan en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil como: Dolores Fuertes, Ana Flores del Campo, Ana Tomía y Ana Mier de Cilla.



Por lo que es una situación que preocupa cada vez más en los países de Latinoamérica.

Colombia: 619.504 niños con nombres peculiares en 2021

En Colombia durante el 2021, la Registraduría Nacional del Estado Civil dio la potestad a sus funcionarios de no registrar nombres que pudieran afectar la integridad y pleno desarrollo de la vida del menor.



Destacando que los funcionarios "no están en la obligación de registrar nombres como 'Miperro', 'Híbrido', 'Judas', 'Belcebú', 'Satanás', entre otros".



Sin embargo, según el director nacional de Registro Civil de la Registraduría, Rodrigo Pérez Monroy, "no se niega la inscripción, pero sí, hay oposición de escribir en el registro notarial una expresión grotesca y ofensiva que de ninguna manera describe la personalidad o individualidad de ese menor, por consiguiente, se podría apelar a la objeción de conciencia que se encuentra claramente regulada en la Constitución Política”.

Además, según datos de la Registraduría Nacional, para el 31 de diciembre del 2020 habían 619.504 niños registrados con nombres peculiares tanto de artistas como personajes televisivos, tales como 'Chespirito', 'Warnerbro' y 'Joku', así como Cristiano, James, Neymar y Maluma.



De los cuales, "el 51,3 % son hombres y el 48,7 % son mujeres", tal como establece la entidad.

Nombres prohibidos en Colombia

Tal como se mencionó anteriormente, aunque no estén estrictamente prohibidos, un funcionario de la Registraduría sí podría negarse a colocar uno de los siguientes nombres, que ya han sido usados previamente:Vanderlein, Messi Andrés, John Crazy, Bellaflor, Britney Cristal, Alison Lupita, Oilda, Okari, Onely, Shi Yin, Shu Yan, Sol Amy, Eliú, Juny, Ryan, Ale José, Alí Said, Dan José, Michaell, Stivens, Jolith, Yake, Yerson, UsNavy, Westinhouse, Miperro.

La situación de registro civil en Venezuela

En Venezuela, durante el 2009, se planteó la posibilidad de realizar una reforma a la Ley del Registro Civil, con el fin de evitar que más niños tuvieran el nombre de superhéroes como 'Batman' y 'Superman' o nombres de difícil pronunciación que pudieran hacer al menor blanco de burlas.



Aunque el borrador de la Ley de Registro Civil nunca se aprobó, sí se logró que en caso de que el infante tenga algún nombre extravagante, él mismo lo pueda cambiar a partir de los 14 años, siempre y cuando cumpla con cuatro condiciones que tienen que ver con los problemas que puede acarrear el nombre y cómo afecta este al desarrollo de su personalidad, como que "el nombre atente contra su integridad moral, honor y reputación".

Estos son los nombres, que aunque no están oficialmente prohibidos, sí deben evitarse:



Hitler, Yasury, Winesley, Porcia, Leomar, Mileidy, Apolo Tres, Audio, Maolenin, Hengelberth, Kennedy, John Wayne.



Países como Costa Rica y Paraguay también tienen leyes para evitar que los menores sean registrados con nombres que podrían afectarlos a futuro.

