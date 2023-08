'Barney y sus amigos' es uno de los programas infantiles más populares de los años 90 e inicios de los 2000 y que marcó la infancia de cientos de niños durante los casi 30 años que estuvo al aire.



Sin embargo, a pesar de que esta producción pretendía ser educativa y dejar importantes enseñanzas en su público, hubo quienes sentían que había algo oscuro o negativo detrás del tierno dinosaurio morado e iniciaron una oleada de odio desmedido que acabó afectando a quienes participaban en su realización.

Barney, el dinosaurio.

Si bien la narrativa de Barney giraba en torno a las aventuras de este Tyrannosaurus Rex y sus amigos, e intentaba tener un discurso sobre el amor y los valores, al parecer para los protagonistas de esta 'familia feliz' las cosas eran todo lo contrario.



Aunque sin dudas llegó a ser un éxito internacional, también estuvo envuelto en una gran cantidad de especulaciones por parte de adultos, quienes manifestaron su rechazo al programa a través de agresiones y episodios violentos con sus actores.



Las amenazas y adicciones que hicieron parte de la vida del elenco tras su participación en el show fueron reveladas en el documental 'I love you, you hate me’, 'Te amo, me odias' en su traducción al español, estrenado en octubre de 2022 en Peacock.



A través de entrevistas exclusivas y material de archivo que nunca había sido presentado a la audiencia, se exhibieron datos reveladores sobre el inexplicable maltrato que vivió el elenco.

Sexo tántrico, rumores falsos y fuertes amenazas

Uno de los rumores presentado en este es acerca del supuesto suicidio de David Joyner, quien estaba bajo el traje del dinosaurio. Al parecer se decía que se había quitado la vida mientras usaba el disfraz.



Joyner afirma en el documental que su mamá lo llamó llorando al creer que esto era cierto. “Yo estaba como, ‘Mamá, ¿qué está pasando?’ Y ella dijo: ‘¡Bebé, acabo de escuchar que te suicidaste!'".



A su vez, el actor también desmintió el supuesto consumo de drogas durante los cambios de escena y afirmó que era mentira que escondiera sustancias en la cola del disfraz.



Sin embargo, confirmó que tras su salida del programa estuvo en el negocio del sexo tántrico.

David Joyner (derecha) junto a Bob West (izquierda).

Iban a venir a buscarme y me iban a matar FACEBOOK

Por su parte, Bob West, otro de los interpretes de Barney también fue blanco de amenazas, pues según se ve en 'I love you, you hate me’, recibió amenazas durante su paso por el programa.



"Eran violentas y explícitas, muerte y desmembramiento de mi familia, iban a venir a buscarme y me iban a matar".



Sin embargo, quienes daban vida a Barney no fueron los únicos perjudicados, pues Hope Cervantes, una de las interpretes de 'Tosha' también afirmó haber sido víctima de bullying, por lo que tiempo después de su actuación terminó recurriendo al alcohol y las drogas.

Actualmente, luego de 14 años sin aparecer en televisión, Barney llegará a YouTube con una versión animada el próximo año.





LAURA MARÍA AVENDAÑO LADINO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

