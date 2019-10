Vea al hombre detrás de 'Barney, el dinosaurio' y lo que hace ahora

“Te quiero yo y tú a mí, somos una familia feliz” esa es quizá, una de las frases más icónicas de finales de los años 90, una tierna melodía que marcó la infancia de miles de niños y niñas en el mundo. Tanto así, que más de uno recuerda con cariño al gordito y sonriente Tyrannosaurus Rex que la cantaba, Barney.

Barney fue un programa de televisión infantil que se trasmitió por primera vez el 5 de febrero de 1992. La historia giraba alrededor de las aventuras de este mágico dinosaurio y sus amigos, quienes con cada episodio dejaban importantes enseñanzas sobre la familia y la amistad.



Fueron muchas las celebridades que participaron en este programa, tal es el caso de Selena Gómez, Demi Lovato, Debby Ryan y Madison Pettis, artistas que aún en la actualidad siguen vigentes y han dedicado sus vidas a la música y la actuación.





¿Y qué pasó con Barney? El encargado de dar vida al traje morado de más de 70 libras, era David Joyner, quien a sus 29 años, asumió el gran reto de personificar al dinosaurio desde la fecha de su estreno en 1992 hasta 2001.

David Joyner (derecha) junto a la voz de Barney Bob West (izquierda). Foto: Instagram: @djoyner22

Antes de ser el protagonista de esta emblemática serie, Joyner se graduó en tecnología de ingeniería electrónica y trabajó 6 años para una compañía de análisis de software. Después, se empeló como maniquí humano y se valió de los movimientos y las habilidades que adquirió durante este tiempo para ganarse el casting del personaje.



En una entrevista para Business ‘Insider’, el actor relató que desde pequeño soñaba con salir en televisión y que el hecho de haber interpretado a Barney durante más de 9 años no había sido un accidente, sino el resultado de centrar su energía en cumplir esa meta.



Confesó que no era nada fácil meterse en la piel del personaje. Las temperaturas debajo del traje morado eran muy altas, los pies eran enormes, la forma de los brazos del disfraz le reducía la movilidad de los codos y la boca de Barney era tan grande, que en ocasiones le obstaculizaba la visión y de hecho, no podía girar la cabeza.



Para poder soportar las jornadas de trabajo Joyner utilizaba técnicas de meditación que aprendió cuando estudió Tantra a los 19 años. De acuerdo con el actor, trabajaba con la energía del amor y eso se veía reflejado en su trabajo.

De hecho, en la actualidad y después de pequeñas apariciones en otras series de televisión y películas, desde 2004 dicta talleres de Tantra y se define a él mismo como “especialista en masaje tantra, sanador de energía espiritual y practicante de Reiki” de acuerdo con sus redes sociales.



De hecho, tiene su propio espacio llamado ‘Tantra Harmony’, allí ofrece rituales espirituales, balance de chakras y masajes tántricos solo para mujeres, con el fin de “reactivar la verdadera diosa espiritual” que hay en ellas.



De acuerdo con su sitio web, sus servicios ayudan a que la mujer entienda su verdadero valor y la verdadera esencia que tienen para ofrecer al mundo, por ello, su misión es "conectar su mente, cuerpo y espíritu juntos como uno, en perfecta armonía, logrando un estado de conciencia más elevado y más feliz de la sexualidad y de quién se es como ser espiritual".

TENDENCIAS EL TIEMPO