Bares de Bogotá tendrán grandes ofertas para San Valentín este 17 y 18 de febrero

El pasado miércoles 14 de febrero, se celebró el día de San Valentín, una fecha especial para celebrar con la pareja, amigos, familia, entre otros grupos sociales, sin embargo, como en esta ocasión, cayó a mitad de semana, es normal que muchas personas busquen celebrarlo el fin de semana siguiente.

EL TIEMPO habló con Camilo Ospina, presidente de Asobares y el funcionario detalló sobre algunas actividades especiales que los establecimientos pertenecientes a esta organización tienen programados para este fin de semana, de igual manera, contó cuáles son algunas de las estrategias para garantizar la seguridad de los usuarios.

Con motivo de San Valentín este 16, 17 y 18 de febrero, los establecimientos asociados a Asobares tendrán promociones y ofertas especiales para los amigos y parejas que deseen celebrar esta fecha especial.



Bares, sitios para cenar, compartir brunch y más, harán parte de la actividad que tendrá Asobares este fin de semana. El presidente de Asobares Camilo Ospina, presidente de Asobares habló con EL TIEMPO de la activación.



Ospina recomienda adquirirlo en establecimientos reconocidos y verificar que esté correctamente sellado y etiquetado.



“Pida que se destape la botella en su mesa, revise que tenga el capuchón, que no tenga ningún tipo de partícula al interior del líquido y que, por supuesto, la parte de la etiqueta no se quite fácilmente”, destacó.

De igual forma, el presidente de Asobares destacó que el diferencial que tienen muchos de los establecimientos afiliados a la organización tienen música en vivo e indica que: “ese el gran diferencial, también ofertas a nivel de productos, de descuentos especiales, productos novedosos que para esta temporada”.



Así mismo, EL TIEMPO preguntó sobre cómo se va a manejar el tema de la seguridad, ya que en las últimas semanas se ha registrado un aumento significativo de hurtos en establecimiento comerciales, por lo que Camilo Ospina, presidente de Asobares aseguró que:



“En términos de seguridad estamos presentes en diferentes mesas con las autoridades, no solamente autoridades de Policía, sino también Secretarías de Seguridad, secretarios de Gobierno o quienes hagan sus veces en los diferentes territorios”, recordó que la articulación de las diferentes entidades es clave.

