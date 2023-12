'No tiene nada que ver la edad': Barbra Streisand frente a su forma de vestir

A sus 81 años, Barbra Streisand se muestra indiferente a las opiniones ajenas sobre su estilo de vestir, según reveló en una entrevista con The New York Times. La destacada cantante y actriz enfatiza que la edad no debe influir en las decisiones de moda.



(Le puede interesar: Gypsy Rose, joven que mató a su mamá por obligarla a fingir enfermedades, quedará libre).



“La gente debería expresarse y vestirse en relación a cómo se siente según el día, y eso no tiene nada que ver con la edad”, manifestó Streisand, desafiando las críticas hacia sus elecciones de estilo.

Recordando su trayectoria, Streisand mencionó su innovador estilo, inspirado en películas de época y los carteles de Alfons Mucha. “Supongo que me veía diferente y vestía diferente. Tenía otras ideas en mi cabeza”, dijo.



Esta originalidad se reflejó en su aparición en la portada de la revista W en 2016, donde posó con solo una camisa, una elección que antes le habría causado inseguridad. “Tenía demasiado miedo de que me vieran sexy en ese momento, pero ahora soy demasiado mayor como para que me importe”, explicó.



En su entrevista, vinculada al lanzamiento de sus memorias tituladas 'My Name Is Barbra', Streisand compartió cómo su percepción de sí misma influyó en su estilo. Relató cómo diseñó un chaleco propio y lo combinó con una blusa de gasa blanca y una falda larga, marcando su distinción en el mundo de la moda. “No me identificaba con el tipo de vestimenta convencional que usaban la mayoría de las cantantes de clubes nocturnos”, comentó.



(Le puede interesar: Guía de los mejores vinos para la cena de año nuevo: le contamos).

Streisand también reflexionó sobre las críticas a su atuendo en la gala de inauguración presidencial de Bill Clinton en 1993. “Pensé que la escritora estaba interpretando demasiado en ese atuendo y que su comentario hablaba más de ella que de mí”, señaló, cuestionando las normas de cómo deben vestirse las mujeres exitosas.



Asimismo, recordó el famoso conjunto transparente que lució al recibir su Oscar por 'Funny Girl' en 1969. “¡No tenía idea de que cuando las luces iluminaran ese atuendo se vería transparente!”, recordó con humor, prometiendo un estilo más conservador en su próxima victoria en los Oscar, lo cual cumplió en 1977.



Streisand concluye que su estilo siempre ha reflejado su personalidad y sus experiencias, defendiendo la libertad y autenticidad en la moda, más allá de la edad o las convenciones sociales.



(Además: Luisa Fernanda W revela sus secretos para combatir la celulitis y tener una piel sana).

Más noticias

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación y contó con la revisión de la periodista y un editor.