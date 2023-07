Se esperó 10 años para que “Barbie” sea una realidad en los cines. El estreno de la película en Estados Unidos fue un derroche de energía de colores pasteles, en especial, el rosado. La proyección pública de la tan esperada película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling tuvo buenas reacciones.



Las redes sociales celebran el estreno de “Barbie”, una producción de Warner Bros Pictures, Mattel y LuckyChap Entertaiment, productora de Margot Robbie, Tom Ackerley, Josey McNamara and Sophia Kerr. Aunque mucha pompa publicitaria pueda venir con la previa al estreno de la cinta, quienes tienen las cartas más fuertes de audiencia son los críticos de cine, así los productores estarán atentos.



¿Qué dicen las primeras críticas de “Barbie”?



Película de estreno 2023 Foto: Warner Bross

Tras la proyección en la premiere, salieron las primeras reseñas formales de los críticos de cine en Estados Unidos, que vieron la película antes de su lanzamiento oficial el 21 de julio.



“‘Barbie’ me tomó por sorpresa y lo digo de la mejor manera posible. Es divertida, rimbombante y muy inteligente. Greta Gerwig apunta a las cercas y conecta un jonrón. ¡La actuación de Margot Robbie es genial y Ryan Gosling y Simu Liu son puro entretenimiento! ¡Todo el elenco es brillante!”, dijo el crítico de cine y series de Los Ángeles, Joseph Deckelmeir, desde su cuenta personal de Twitter.



Repleta de momentos inolvidables y una gran campaña de marketing, “Barbie” se convierte en uno de los temas más comentados del verano en Los Ángeles, lugar donde se dio la función previa de la película a nivel nacional.



“Reseña de ‘Barbie’: ¡Conmovedora e hilarante! La actuación de la joya de la corona, Margot Robbie (Oscars, aquí vamos). Es súper divertido, entrañable y mágico con un tercer acto que te dejará en la playa. ¡Esta no es solo otra comedia, es la MEJOR película de Greta Gerwig! Un final apropiado que establece lo que sigue”, escribió el portal de reseñas de cine y televisión Atom como una reacción breve en Twitter.



“No puedo dejar oficialmente Twitter antes de decirles que Barbie es actualmente mi película favorita del año. Greta Gerwig de alguna manera superó mis expectativas. Aborda los aspectos positivos y negativos de Barbie de forma tan hermosa. ¡Dale a Ryan Gosling una nominación al Oscar, lo digo en serio!”, dijo la podcaster de Phase Zero - MCU, Jamie Jirak.



“¡He visto ‘Barbie’! La artesanía es increíble. En particular, el diseño de vestuario y producción incluye un trabajo de siguiente nivel que contribuye en gran medida a crear la sensación de que realmente son Barbies, sus casas de ensueño y sus mundos cobran vida. En cuanto a la historia, ahí es donde estoy un poco más mezclado. Creo que la película sirve especialmente bien a la Barbie de Margot Robbie y su viaje, pero hay otros personajes que experimentan arcos importantes que necesitaban más tiempo en pantalla para profundizar y explorar al máximo”, comentó Perri Nemiroff de Collider.

