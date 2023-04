Los fabricantes de juguetes Mattel lanzaron por primera vez una Barbie con Síndrome de Down, con el objetivo de hacer más inclusivo este icónico juguete.



La fabricación de esta muñeca se hizo en colaboración con la Sociedad Nacional de síndrome de Down de Estados Unidos, quienes apoyaron el proceso de construcción de una línea inclusiva dentro de la empresa, con el fin de fomentar la diversidad.

“Estamos orgullosos de presentar una muñeca Barbie con síndrome de Down para reflejar mejor el mundo que nos rodea y promover nuestro compromiso de celebrar la inclusión a través del juego”, dijo la empresa en comunicado de prensa.



La muñeca presenta una nueva forma de cara, más redonda, así como orejas pequeñas y la zona nasal más plana. También tiene el torso más largo que las muñecas tradicionales.



Además, los ojos están ligeramente inclinados en forma de almendra. “Las palmas de las muñecas incluso incluyen una sola línea, una característica que a menudo se asocia con las personas con síndrome de Down”, añadió Mattel.

La vestimenta del juguete también está orientada a apoyar esta causa, por lo que lleva un vestido de mangas acolchadas, decorado con mariposas, flores amarillas y azules, símbolos y colores asociados con la conciencia del síndrome de Down.



“El collar colgante rosa de la muñeca con tres galones hacia arriba representa las tres copias del cromosoma 21, que es el material genético que causa las características asociadas con el síndrome de Down”, informó la compañía.



Asimismo, dejaron saber que las tres flechas son un símbolo que une a la comunidad con síndrome de Down y están destinados a representar a "los pocos afortunados" que tienen a alguien con esta condición en su vida.



“La muñeca Barbie Fashionista con síndrome de Down también usa aparatos ortopédicos de color rosa para combinar con su atuendo y sus zapatillas lucen un detalle de cremallera”, como muchos niños con este diagnóstico, reza el documento.

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCION ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

