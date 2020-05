‘Barbie humana’ se opera para tener los labios más grandes del mundo

Andrea Ivanova es una joven, de 22 años, que estudió Filología alemana en la Universidad de Sofía (Bulgaria) y es mundialmente famosa porque se ha hecho múltiples intervenciones quirúrgicas para parecerse a la muñeca 'Barbie'.



En los últimos días volvió a ser noticia, pues se conoció que decidió someterse a un procedimiento estético con el objetivo de tener los labios más grandes del mundo.

Según reporta el medio 'Daily Mail', la 'Barbie humana' cuadriplicó el tamaño de sus labios y señaló que quiere seguir haciéndose inyecciones hasta lograr tener los más grandes del mundo. Con esta última intervención, ya llevaría en su cuenta más de 20.



Ivanova tiene más de 33.000 seguidores en Instagram. Comparte con frecuencia fotografías de su rostro y notas de prensa, en todos los idiomas, que reseñan la cantidad de dinero que ha gastado en su carrera por convertirse en una 'Barbie' de la vida real.

En una entrevista que tuvo con el medio 'Mirror' el año pasado, cuando su fama empezó a crecer, la joven defendió su derecho a lucir como deseara y señaló que "no es necesario para todos encajar en un estándar impuesto por otras personas. Es una decisión personal y nunca he temido expresarlo”.



En ese momento, dijo que, desde el 2018 se había hecho por lo menos 15 cirugías, pero que no estaba muy segura de ello, pues no las contaba y era probable que fueran incluso más.



Entretanto, le dijo al 'Daily Mail' que no le importan los comentarios de las personas, pues todo el tiempo recibe opiniones positivas y negativas. "Hay gente que me quiere con los labios más grandes y otra que me quiere con los labios más pequeños, pero no me importa, porque es importante para mí y es como me gusta", manifestó la influenciadora.

Andrea Ivanova ha visitado numerosas clínicas estéticas en Sofía, la capital de Bulgaria. En distintos medios ha admitido que se ha puesto "todo tipo de rellenos" y que su intención es parecerse cada vez más a 'Barbie', una de sus heroínas de la infancia.



"Me gustan mucho mis nuevos labios, aunque fue difícil comer algunos días después de la intervención", le dijo Ivanova al 'Daily Mail'.



Algunos médicos le han advertido que las intervenciones quirúrgicas a las que se ha sometido ya son suficientes, pero ella opina distinto: "Todavía los quiero más grandes".



El doctor que la asesora en estos procedimientos le dijo que debía esperar, por lo menos, dos meses antes de volver a hacerse una nueva intervención. Sin embargo, le manifestó que la apoyaría y que le seguiría haciendo más inyecciones, según contó Ivanova.

