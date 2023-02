Tatiana Murillo, más conocida en redes sociales como 'La Barbie Colombiana', es una modelo e influencer colombiana reconocida, principalmente, por la cantidad de cirugías plásticas que se ha realizado a lo largo de su vida con el fin parecerse a la icónica muñeca creada en 1959.

La joven, conocida por sus videos en TikTok e Instagram donde comparte su vida diaria y los procedimientos estéticos que se ha realizado, ha generado polémica por sus declaraciones sobre su hija Sofía y las cirugías plásticas que planea hacerse.



De hecho, hace unos meses habló sobre la rinoplastia que le regaló a la menor de 12 años como regalo de cumpleaños. Los comentarios negativos y críticas no se hicieron esperar tras el suceso, razón por la cual Murillo envió un mensaje a sus seguidores y a quienes se opusieron al procedimiento.



"A mis seguidores les quiero decir que sí se puede, con ciertas características y lineamientos que mi Sofi cumplió, por supuesto, puede operarse un menor de edad. Mientras que a mis detractores les pido que no hagan show, lo que pasa es que ven una mujer sin tabúes y se asustan, porque todo es show para ustedes”, escribió en sus redes sociales.

Ahora, la mujer ha vuelto ser tendencia debido a las duras declaraciones que dio con respecto a la educación de su hija y sobretodo por el anunció que compartió en TikTok, en el cual, explicaba que había retirado a Sofía del colegio.



La modelo comentó que su hija se relacionaba en el colegio con otros estudiantes que se dedicaban a ofrecer drogas a los demás, lo que la preocupó mucho.

Para evitar que su hija siguiera expuesta a esta situación, 'La Barbie Colombiana' decidió sacarla del colegio y enviarla de viaje por varios días a la casa de sus abuelos paternos.



“Sofi no va a estar conmigo durante varios días porque tomé la decisión de sacarla del colegio, aunque lo dudé. Yo prefiero sacar a una niña inteligente a otro colegio, que a una drogadicta a un centro de rehabilitación, Dios no lo quiera", comentó con la voz quebrada.



Por otro lado, comentó que a pesar de haber estado expuesta, la menor no consumió ningún tipo de sustancia.



Adicionalmente, recalcó que la decisión la tomó después de que la madre de uno de los estudiantes diera una alerta temprana a otros padres de familia.

Por último, también hizo un llamado a los padres de familia para que acompañen a sus hijos de manera constante y puedan ayudarlos a evitar o prevenir este tipo de situaciones.





