En los últimos días las declaraciones hacia Epa Colombia han sido tendencia por el supuesto lavado de dinero que su examiga ‘Barbie Colombiana’ aseguró en su cuenta de Instagram al responder el famoso ‘pregúntame lo que sea’.

Un internauta le cuestionó si la empresaria alguna vez había lavado dinero, a lo que ella respondió que sí y que eso sucedió cuando eran amigas en aquel entonces.



“Por lo que yo viví, por lo que soy de testigo, por lo que escuché, por lo que veía, por todo lo que yo sé en el tiempo que estuve con ella, puedo decir que sí (ha lavado dinero)”, sentenció.

"Epa Colombia sí ha lavado dinero", asegura examiga de la empresaria La ‘Barbie Colombiana’ asegura que fue ‘testigo’ de algunas actuaciones ilicitas de Daneidy Barrera Rojas. Declaraciones de 'Barbie Colombiana'. Foto: Redes sociales

Asimismo, Epa se pronunció afirmando que las acusaciones de la influenciadora eran falsas, pues subió un video en sus redes sociales en el que le están lavando el cabello y haciendo un tratamiento con sus productos. La grabación tenía escrito el siguiente mensaje: "Para que vean que se lava es cabello y no dinero".



Ante ello, se conocieron audios de una llamada hecha a la influencer trans por un hombre que trabaja para Empire House, una agencia de publicidad que tendría a cargo el manejo de redes sociales de Daneidy Barrera.

"Tú sabes que no es verdad. Epa no trabaja con narcotraficantes. O dime ¿qué narco trabaja con Epa? Lavar dinero es lavarles a los narcotraficantes, a personas que trabajan con drogas y necesitan legalizar dinero", dijo el hombre.



La modelo no guardó silencio y también respondió asegurando que para ella lavar dinero significa “evasión y fraude (de impuestos)”. Sin embargo, el hombre la acusó de haber hecho esas declaraciones por resentimiento contra Daneidy y le ofreció seis millones de pesos para que desmintiera lo dicho.

“Te sientes tan dolida con ella porque no te dio dos millones de pesos. ¿Dónde te consigno seis millones de pesos ya? Te los regalo. Y explicas que ya sabes qué es lavar dinero y que Epa no lo hace. (…) Ella no lo hace, eso es falso”, sostuvo el hombre que trabajaría para Daneidy.



Pero la empresaria de keratinas también se pronunció sobre los señalamientos en su contra: “Ella no sabe lo que dice, supuestamente para ella lavar dinero es evadir impuestos. Linda, siempre asumo el Iva de las keratinas y soy super legal, me gusta obrar bien, super bién”, expresó en su cuenta de Instagram.

No obstante, la discordia entre ambas no concluyó ahí, en las últimas horas la ‘Barbie’ volvió a encender las alarmas al hacer de nuevo la misma dinámica en Instagram con la activación de la cajita de preguntas. Esta vez, uno de sus seguidores le preguntó sobre su seguridad tras hablar sobre supuesto lavado de dinero.

“¿No te da miedo que luego con tantas acusaciones tu vida corra peligro?”, le cuestionaron. Al instante, la influenciadora respondió: “Para nada. Además pase lo que me pase a la única que hago responsable es a la señora Daneidy Barreras Rojas, conocida como la Epa Colombia. Entonces, no, para nada”.



Del mismo modo, se ha estado especulando que le ofrecieron dinero para ‘guardar silencio’ e incluso le preguntaron respecto a ello, tema que la modelo desmintió.

