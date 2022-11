Tatiana Murillo, más conocida en redes sociales como la ‘Barbie colombiana’, es una de las modelos más polémicas en el país debido a la gran cantidad de cirugías plásticas que se ha realizado con el objetivo de parecerse a la popular muñeca.

Murillo es muy honesta con sus seguidores sobre los procedimientos que tiene en su cuerpo; incluso, ha mostrado que su hija menor, de 12 años, también ha pasado por el quirófano.



Recientemente, en su cuenta oficial de TikTok, la modelo realizó el famoso ‘trend’ que utiliza la canción ‘Ni por Favor’ de Pedro Infante para mostrar cómo era ella antes de sus cirugías. “Cambia tanto que los que te conocieron no te reconozcan”, escribió en la descripción del video.



En el corto clip, se ve una foto cuando su hija apenas era un bebé. El cambio en ella es evidente y se ha realizado arreglos en los labios, nariz, abdomen, senos, entre otros.

@tatianamurilloofficial Como dijo Pedro infante 💎 . Cambia tanto que los que te conocieron no te reconozcan ♬ sonido original - SayMe Rozhes

De hecho, también ha comentado que se ha arriesgado a experimentar con diferentes procedimientos para aclarar su piel. “Llevo cinco años en un proceso de aclaramiento, avalado por nadie y con un doctor al que le di el aval para que, prácticamente, experimentará en mí, tanto con ‘peelings’ (exfoliación química) como con láseres”, comentó en otro video.



Ella misma ha revelado que este procedimiento no ha sido fácil y ha tenido que sufrir algunas consecuencias temporales. “Se me ha puesto la piel roja, escamada, me ha dolido y me ha pasado de todo. Por eso les digo que soy una rata de laboratorio, porque este tratamiento es experimental, aunque a mí me ha dado muy buenos resultados, afortunadamente”, agregó.



En sus redes sociales algunos internautas suelen elogiar su belleza y aplauden su similitud con la muñeca Barbie. Sin embargo, hay personas que critican sus cirugías ya que comentan que son muy exageradas.

