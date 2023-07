Billie Eilish se suma a la lista de artistas encargados de realizar el 'soundtrack' de 'Barbie', la adaptación cinematográfica que narra la historia de la reconocida muñeca de Mattel.



El pasado 13 de julio, la cantante lanzó su más reciente producción inspirada en un par de escenas sin terminar que la directora de la película, Greta Gerwing le compartió a ella y a su hermano a principios del 2023.

A través de su cuenta de Instagram, la artista le reveló a sus seguidores su nueva canción, donde dejó claro que no sería un tema festivo, por el contrario, sería un 'single' con algo de melancolía.



“En enero Greta me mostró a mí y a Finneas un puñado de algunas escenas inacabadas de la película, no teníamos ni idea de qué esperar. Estábamos tan profundamente conmovidos, que al día siguiente estábamos escribiendo y ¡no pudimos callarnos!", escribió la cantante en la red social.



'What was I made for?', es el nombre del tema, que ya ocupa el puesto número 21 entre los videos más visto en el mundo a pocos días de publicación.

En el clip se ve a la artista estadounidense en una sola toma, vestida de un conjunto amarillo, rubia y peinada con la icónica coleta de Barbie, mientras organiza algunos de los vestidos más característicos de la muñeca.



"¿Para qué fui hecha? Cuando salía de paseo, parecía tan viva, pero resulta que no soy real, solo algo por lo que pagaste. ¿Para qué fui hecha?", es parte de la estrofa inicial y que posteriormente repite, en tanto la lluvia empieza a caer.



No cabe duda que la letra puede ser un poco triste y sentimental, muy diferente a ‘Dance The Night’ y 'Watiti', sus predecesoras en el álbum de 'Barbie', creadas por Dua Lipa y Karol G.

“Todo esto pareció suceder en un momento en que realmente lo necesitaba. Estoy muy agradecida por ello. Este video me hace llorar, significa mucho para mí y espero que signifique lo mismo para ustedes. No tengo más que decir, creo que la letra habla por sí sola”, añadió Billie Eilish en la descripción de su 'post'.



Falta poco para que los espectadores puedan disfrutar de 'Barbie' en las salas de cine el próximo 21 de julio y escuchar las canciones restantes que componen la banda sonora de la cinta.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

