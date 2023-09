El 22 de junio del 2011, una curiosa e inusual protesta de un grupo de mujeres de Santa María del Puerto de Toledo de las Barbacoas, zona rural de Barbacoas, en el departamento de Nariño, se convirtió en noticia nacional, pues alrededor de 300 mujeres manifestantes se rehusaban a tener relaciones sexuales con sus parejas hasta que no se reparara única la vía de acceso que tiene esta pequeña población.

El amplio grupo de mujeres, permaneció por más de tres meses con el movimiento bautizado como ‘piernas cruzadas’, que se convirtió en una fundación social que trabaja día a día por mejorar las necesidades y problemas de la comunidad, esta forma de protesta llamó tanto la atención que hasta los hombres se sumaron a la iniciativa.

¿Por qué ocurrió la protesta?



Los hombres mencionaron que pensaron que sus esposas les estaban siendo infieles. Foto: Archivo EL TIEMPO

Las mujeres de este remoto corregimiento decidieron hacer la ‘huelga de piernas cruzadas’ por las difíciles condiciones de acceso a su territorio, pues por las malas condiciones de las vías los productos eran muchísimo más caros que en las ciudades principales, un artículo publicado en el periódico EL TIEMPO en el año 2011, referencia que la vida en Barbacoas era tan costosa que una cubeta de huevos podría llegar a costar hasta 25 mil pesos, cuando en la capital del departamento de Nariño, se conseguía desde 6 mil pesos.

La falta de una buena carretera subió hasta en un 300 % todos los productos de necesidades básicas para el hogar, productos para cultivos, entre otros. Además, los residentes de ese lugar estaban perdiendo sus cosechas, que por el difícil acceso se pudrían antes de poder ser comercializadas, pues el trayecto desde Barbacoas, hasta Pasto, la capital nariñense, podría tardar mínimo 14 horas continuas si no estaba lloviendo.

Los hombres mencionaron que pensaron que sus esposas les estaban siendo infieles. Foto: Archivo EL TIEMPO

Como si el calvario que atravesaban por culpa de la mala infraestructura vial, los habitantes del corregimiento no podían movilizarse por la zona después de las 6 de la tarde, pues aseguraron que allí se encontraban grandes organizaciones armadas al margen de la ley como el frente 29 de las Farc, el ELN, paramilitares, las Águilas Negras, los Rastrojos y otras bandas al servicio del narcotráfico.



“No entiendo qué tiene que ver el mal estado de la carretera con el sexo. Para mí, todo es un pretexto para no tener relaciones conmigo”, fue lo que pensó el profesor Manuel Olimpo Quiñones, cuando se enteró de que su esposa no tendría relaciones con él, hasta que no se solucionará el problema de las vías.

“Las mujeres de Barbacoas no seguiremos ‘pariendo’ hasta que la vía esté bien. ¿Para qué traemos más hijos a sufrir en estas condiciones, para que se mueran en la vía por falta de atención médica? Por eso decidimos cruzar las piernas”, dijo Ruby Lolay Cabezas, una de las mujeres de la protesta.

Los hombres mencionaron que pensaron que sus esposas les estaban siendo infieles. Foto: Archivo EL TIEMPO

Tiempo después y ante la falta de cumplimiento con el mejoramiento de las condiciones viales, aproximadamente 40 mujeres del ‘movimiento piernas cruzadas’ viajaron hasta la ciudad de Pasto e hicieron una ‘huelga de hambre’ con el fin de ser escuchadas y apoyadas por el gobierno departamental.



En aquel entonces, el Gobierno Nacional se comprometió a iniciar con las adecuaciones de los 57 kilómetros de vía con una inversión de 40.000 millones de pesos. Según el plan de trabajo, para finales del 2011 estarían terminados los trabajos, pero han pasado 12 años y aún hay tramos sin terminar.

*Información tomada del libro ‘Neorrealismo mágico - las noticias más insólitas publicadas en EL TIEMPO’. También, de páginas de Archivo de este medio.

