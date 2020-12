Bad Bunny y el ‘top’ de artistas favoritos de Barack Obama en el 2020

El expresidente de Estados Unidos y Premio Nobel de Paz, Barack Obama, sigue siendo una figura política influyente en su país y en el resto del mundo. Tanto así que algunos señalan que sus declaraciones a favor del actual presidente electo, el demócrata Joe Biden, fueron cruciales para que este consiguiera la victoria.



Pero Obama además ha demostrado ser un personaje polifacético y ha expandido su área de influencia a otros ámbitos no tan políticos. En el plano cultural, por ejemplo, ha sido productor de un filme de Netflix ('American Factory') y ha escrito varios libros que se han vuelto best seller.

Asimismo, en la esfera musical, se ha vuelto una tradición que comparta su lista de reproducción favorita cada cierto tiempo.



Esto ha dado mucho de qué hablar, en especial porque ha demostrado tener un gusto muy variado y ha incluido, en varias ocasiones, a artistas como el reguetonero J Balvin y la cantante joven del momento, Billie Eilish.



Para este fin de año, el expresidente estadounidense también ha compartido sus canciones favoritas y los artistas que las interpretan. Le contamos cuáles son algunos de ellos.

Bad Bunny

De iquierda a derecha, Nesi, Bad Bunny e Ivy Queen. Foto: Twitter: @sanbenito

'El conejo malo', como lo conocen algunos, fue uno de los escogidos por Obama este año. Aunque a algunos no les gustó esta decisión, lo cierto es que el artista urbano ha tenido un 2020 lleno de éxitos y trabajo duro, pues llegó a sacar tres álbumes y varios sencillos que estuvieron en la cima de los listados más importantes del mundo.



La canción escogida por Obama fue 'La difícil', que hace parte del primer disco lanzado este año.



Entre los álbumes del reguetonero que se publicaron en 2020 se encuentran 'Yhlqmdlg' (la sigla de la frase 'yo hago lo que me da la gana'), 'Las que no iban a salir', que se lanzó en mayo, y 'El último tour del mundo', que salió a finales de noviembre de este año.



Adicionalmente, la plataforma de música en línea Spotify señaló que Bad Bunny fue el cantante más escuchado por sus usuarios.

Megan Thee Stallion

Megan Thee Stallion. Foto: Instagram: @theestallion

Es una rapera de 25 años que está en la industria musical desde el 2016 y que lanzó un disco muy popular conocido como 'Fever' en 2019.



Su canción 'Savage remix', que hizo en colaboración con la estrella Beyoncé, aparece en la primera posición de la playlist compartida por Barack Obama.

Bob Dylan

Bob Dylan. Foto: AFP

Es tal vez uno de lo artistas con más recorrido en la playlist del expresidente de Estados Unidos.



No solo es una de las figuras musicales más importantes de Estados Unidos de todos los tiempos, sino que ha sido galardonado con premios que muestran cómo sus composiciones trascienden las fronteras entre las artes.



Entre otros reconocimientos tiene un Premio Pullitzer, un Príncipe de Asturias y un Premio Nobel de Literatura.



La canción escogida por Obama para 2020 fue 'Goodbye Jimmy Reed', que hace parte de 'Rough and Rowdy Ways', el álbum que lanzó este año.

Dua lipa

Dua Lipa. Foto: Cortesía Warner Music

La artista pop del momento, Dua Lipa, también ha tenido un 2020 bastante ajetreado. En marzo lanzó su segundo álbum de estudio 'Future Nostalgia' que ha sido un éxito rotundo en todo el mundo.



Además, también hizo varias colaboraciones, entre las que se destaca la canción 'One Day' que interpretó junto a los artistas urbanos Bad Bunny, J Balvin y Tainy.El éxito escogido por Barack Obama entre su repertorio fue 'Levitating', que hizo con el rapero DaBaby.

La playlist completa

Por medio de una publicación de Instagram, Obama dio a conocer sus canciones favoritas. "Estas son algunas de mis canciones favoritas del año", escribió en el texto que acompañó la imagen.

"Como de costumbre, tuve una valiosa asesoría de nuestro gurú de la música familiar, Sasha, para armar esto. Espero que encuentren una canción nueva o dos para escuchar", agregó el expresidente, haciendo referencia a su hija de 19 años.



