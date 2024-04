‘Báñense en pareja y si no va a salir no se bañe’: alcalde de Bogotá promueve el amor para ahorrar agua

En los últimos días, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán anunció el inicio del racionamiento de agua en Bogotá debido al bajo nivel de agua que se presentan en los embalses que surten de agua a la capital colombiana.

Así mismo, el alcalde ha anunciado en sus diferentes declaraciones que se aplicarán sanciones a quienes despilfarren agua en medio del racionamiento que se ha implementado en la ciudad.

“Quien utilice más agua eventualmente de la prevista, se buscarán medidas para sancionarlo”, indica el mandatario.

De igual forma, ha iniciado una campaña de sensibilización donde invita a la ciudadanía a reducir el consumo de este líquido vital.

“No lave el carro en estos días, ayúdenos no lavando el carro. Aprovechemos al máximo cualquier gota que veamos de agua. No la desperdiciemos”, dijo el alcalde mayor de Bogotá en entrevista con Noticias Caracol.

El mandatario ha recalcado que mientras la medida de racionamiento esté vigente, no se permitirá en Bogotá el lavado de fachadas y pisos exterior, asegurando que mentiras la medida esté en vigor serán sancionadas las personas que realicen estas actividades.

“Si el domingo o algún día de la semana no va a salir de su casa, aproveche y no se bañe. Aguante en la casa durante el fin de semana y el lunes va y se baña. Ese mensaje nos ayudaría muchísimo si logramos que mucha gente reduzca drásticamente el tiempo de baño. Cuando uno tiene hijos sabe que eso no es tan grave, uno dice ‘uy papito’, pasemos de agache y solamente lo necesario”, indicó el alcalde de Bogotá.

"El fin de semana, si ud no va a salir, no se bañe"



Carlos Fernando Galán pic.twitter.com/zkr2kU2Pyu — Luis Aníbal Rincón Arguello. ® 🇨🇴 (@Rincon001A) April 9, 2024

De hecho, el mandatario indicó que él y su familia han reducido el tiempo que tardan en bañarse. “Lo hago en tres minutos”, dijo Galán.

Dando varias opciones para que los bogotanos se unan a la causa y traten de utilizar el agua menos posible, en diálogo con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, el alcalde invitó a los bogotanos a bañarse en pareja.

“Báñense en pareja. Se trata de un ejercicio pedagógico de ahorro de agua, no de otras cosas. Ese tipo de cosas nos van a ayudar mucho. Esos cambios de comportamientos son claves”, dijo.

"No laven el carro en estos días. Quien utilice más agua de lo previsto, buscaremos medidas para sancionarlo": alcalde Carlos Fernando Galán advierte a la comunidad y les pide mayor conciencia.



Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/bXRWvgNqbA — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 9, 2024

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO