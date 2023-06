Las banderas LGBTIQ+ se han convertido en un símbolo tan fuerte como representativo de esta comunidad. Tienen como objetivo representar la diversidad en términos de orientación, identidad y expresión sexual, pero también reivindicar la libertad, el respeto, el amor libre y los derechos humanos.

La sigla LGBTIQ+ agrupa distintas identidades, expresiones y características sexuales. Está compuesta por las iniciales de las palabras lesbiana, gay, ​ bisexual, trans, queer y el +, que representa diversas orientaciones de género.

Existen muchas banderas a lo largo y ancho del mundo, aquí algunas de las más representativas y su significado.

LGBTIQ+

La bandera LGBTIQ+ fue creada en 1978 por el artista y activista Gilbert Baker para celebrar el día del orgullo en San Francisco, Estados Unidos. En su diseño original poseía ocho colores que se asociaban a aspectos como sexualidad, vida, salud, naturaleza, arte y espíritu.



“Reemplazó el uso del triángulo rosado, que había sido recuperado de ser usado como símbolo de opresión en la Alemania nazi. La bandera de arcoíris es un símbolo más positivo, edificante”, explicó el activista Peter Tatchell a ‘BBC’.

Lésbica

A lo largo de los años, han existido muchas versiones de banderas lésbicas. Sin embargo, una de las más populares es la diseñada en 2018 por Emily Gwen, quien trató de incluir todas las identidades a través de siete colores diferentes.



Cada raya representa un rasgo o característica específica. Por ejemplo, inconformidad de género (rojo), independencia (naranja brillante), comunidad (naranja claro), serenidad y paz (lavanda), amor y sexo (púrpura), feminidad (rosa) y relaciones únicas con la mujer (blanco).

Bisexual

Esta bandera fue diseñada por Michael Page en 1998 para aumentar la visibilidad de las personas con este tipo de orientación sexual. Cuenta con tres franjas de colores distintos: rosa, azul y morado.



De acuerdo con ‘Cosmopolitan’, el rosa representa la atracción por el mismo sexo; el azul, la atracción por el sexo contrario y el morado, la atracción por ambos sexos.

Trans

La creación de esta bandera del orgullo se le adjudica a la Monica Helms, una activista transgénero estadounidense, autora y veterana de la Marina de su país. Aunque fue inventada en 1999, no fue hasta un año después que vio la luz en la marcha del orgullo en Arizona.



“Las rayas en la parte superior e inferior son de color azul, que tradicionalmente se utiliza para los chicos. Las rayas que están al lado son de color rosa, el tradicional para las chicas. La raya del medio es de color blanco, para aquellas personas que nacieron intersexuales, que están en transición o consideran que tienen un género neutro o indefinido”, explicó Helms, según la revista citada anteriormente.

Bandera trans. Foto: Istock

Intersexual

Esta bandera, que tiene como objetivo representar la integridad y simplicidad, se debe a Morgan Carpenter, quien la creó en 2013.



“El círculo está intacto y sin ornamentos; simboliza la integridad y nuestras potencialidades”, señaló Carpenter en su momento. “Todavía estamos luchando por la autonomía corporal y la integridad genital, y esto simboliza el derecho a ser quienes somos y cómo queremos ser”.

De acuerdo con las Naciones Unidas, una persona intersexual nace con características sexuales que no se ajustan a las nociones binarias típicas de los cuerpos masculinos o femeninos. Por su reconocimiento, visibilización y protección se ha venido trabajando en los últimos años.

Pansexual

La pansexualidad es una orientación en la que las personas se sienten atraídas romántica o sexualmente por cualquier individuo, sin importar su sexo, género o identidad.



No está claro quién fue el creador de esta bandera, pero lo que se sabe es que las primeras versiones se remontan a 2010. Consta de tres líneas horizontales de color rosa, amarillo y azul, que representan la feminidad, la no-binariedad y la masculinidad, respectivamente.

Género no binario

Kye Rowan, un joven de 17 años, fue el encargado de presentar la primera bandera no binaria en el mundo en 2014. Esta consta de cuatro rayas de color amarillo, blanco, morado y negro.



Según estudiantes de la University of Northern Colorado, el amarillo es un símbolo de las personas que asumen que su género está fuera de la concepción binaria; el blanco agrupa a aquellas que asumen varios o todos los géneros; el morado hace alusión a la mezcla de feminidad y masculinidad, y el negro representa a quienes no se identifican con ningún género.

Existen muchas otras banderas dentro de la población LGBTIQ+. Por ejemplo, la asexual, agénero, género fluido, genderqueer, polisexual, por mencionar algunas.

Vida sin prejuicios

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGTAL

EL TIEMPO