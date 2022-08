En redes sociales se ha despertado una fuerte discusión en torno al lanzamiento del nuevo bolso de la casa alta costura Balenciaga, debido a su excesivo precio y particular diseño inspirado en una bolsa de basura. Una situación que no ha calado para nada bien entre los consumidores ‘pret a porter’ o listo para llevar, pues manifiestan que es un abuso contra el consumidor.



Resulta que en marzo, después de que se llevase a cabo la semana de la moda de París, Kim Kardashian, quien se encontraba en primera fila con un vestido hecho con cintas de precaución, recurrió a sus historias de Instagram para promocionar un regalo que le había hecho el diseñador Demma Gavsalia: el polémico bolso arrancado de la nueva pasarela.

Pasarela de invierno Balenciaga 2022 en París. Foto: Balenciaga

“Mira lo que tengo. Recibí la cartera de 'bolsa de basura' del programa. Estoy tan emocionada (...) ¿Qué tan genial es esto?", manifestó la supermodelo a sus más de 328 millones de seguidores.



Desde su anuncio, millones de personas han tenido sentimientos encontrados respecto al nuevo lanzamiento de la marca. Igualmente, en las últimas semanas el accesorio ya se ha estado promocionando en las diferentes tiendas de la franquicia a un precio de 1790 dólares (7.7 millones de pesos).



"No podía perder la oportunidad de hacer la bolsa de basura más cara del mundo, porque ¿a quién no le gusta un escándalo de moda?", mencionó Demna Gavsalia, director creativo de la marca, a ‘Women's Wear Daily’ después de la pasarela.

¿De qué está hecha?

Según reportó el medio ‘New York Post’, es un artefacto hecho a mano con cuero de piel de becerro, estampado sutilmente con un logotipo de la casa de moda en relieve; además, de tener varias gamas de colores: Blanco glad, negro, amarillo y azul adornados con un cinturón de lujo de cuero.



Así luce una de los bolsos de Balenciaga Foto: Balenciaga

Tras su arribo a las tiendas, este inusual accesorio es tendencia en las diferetes plataformas digitales a nivel mundial. Miles de internautas han dado su opinión y lo han catalogado como una broma de mal gusto con los compradores.



"Hmm esto es grosero", "Balenciaga es un diseñador de memes", "Realmente están tratando de hacer una broma de los consumidores en este momento",: "Tengo 40 de esos debajo de mi fregadero" y : "Tengo 40 de esos debajo de mi fregadero", son algunos de los comentarios de internet indignados.



