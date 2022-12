Balenciaga es una de las casas de moda más prestigiosas del planeta y por ello millones de personas alrededor del mundo están al pendiente de las actualizaciones más recientes en sus prendas ‘pret a porter’, las cuales se han posicionado en el mercado global como las más compradas.



(Siga leyendo: Este es el 'vallenato tributario' que compuso el director de la Dian con IA).

Sin embargo, la marca ha estado inmiscuida en varias polémicas que han hecho que el prestigio de la empresa se encuentre caminando sobre la cornisa. Recientemente, fue bastante criticada porque una de sus pautas supuestamente estaba incitando a la sexualización de niños y niñas.

​

En las imágenes que han circulado por internet, se puede ver cómo se promocionan artículos en cuero, algunos en forma de osos, junto a algunos niños que posaban para promocionar la nueva colección; sin embargo, los diseños estaban decorados con algunos accesorios que emanaban un estilo notoriamente sadomasoquista y bondage.



(También: Amaia Montero: la razón por la que estuvo en una clínica de reposo).

dentro de las muchas cosas que se dijeron se señaló que “ simulated child pornography is protected free speech.”

Ahora, Balenciaga también sube esto. Me dio hasta dolor de estómago. pic.twitter.com/KXbO5dcPcw — Melissa AG (@melissaayala92) November 21, 2022

Esto junto a otros utensilios como copas , anillos, cadenas y collares que, aunado a la temática de cuero, no ayudó a que la marca le diera un buen recibimiento a sus productos, pero sí dio de qué hablar.



El hecho causó tal nivel de conmoción, que Kim Kardashian, una de las caras más representativas de la compañía, se pronunció diciendo que “ estaba sacudida por las perturbadoras imágenes y que cualquier intento de normalizar el abuso infantil, de cualquier tipo no debería tener lugar en nuestra sociedad, punto”.



(Lea: Exjugador de la NFL fue ‘alcanzado’ por un rayo cuando grababa un comercial).

Lo de Balenciaga ya es demasiado...



Abro hilo para todos los que aun no entienden bien que esta pasando. pic.twitter.com/4mlDH4s6jb — Juanito Say (@JuanitoSay) December 1, 2022

Diseñador de Balenciaga responde

En las últimas horas se conocieron las declaraciones de Demna, diseñador creativo de Balenciaga, en las que pide disculpas por la criticada publicidad con niños que salió al aire en las últimas semanas.



"Quiero disculparme personalmente por la elección artística incorrecta del concepto para la campaña de obsequios con los niños y asumo mi responsabilidad. Era inapropiado que los niños promocionarán objetos que no tenían nada que ver con ellos", mencionó.



"Por mucho que a veces me gusta provocar un pensamiento a través de mi trabajo, NUNCA tendría la intención de hacerlo con un tema tan terrible como el abuso infantil que condeno. Punto. Necesito aprender de esto, escuchar e involucrarme con las organizaciones de protección infantil para saber cómo puedo contribuir y ayudar en este terrible tema", acotó.



La cuenta de Instagram de la casa de moda, que cuentan con algo más de 14 millones de seguidores, ha eliminado absolutamente todas sus publicaciones y únicamente han dejado el boletín de prensa mostrando sus excusas respecto a la pauta.



"Pido disculpas a cualquiera que se haya ofendido por las imágenes y Balenciaga ha garantizado que se tomarán las medidas adecuadas no solo para evitar errores similares en el futuro, sino también para asumir la responsabilidad de proteger el bienestar infantil en todas las formas posibles", concluyó Demna



(Le puede interesar: Simon Cowell reaparece en redes sociales y causa desconcierto entre seguidores).

Más noticias

Jaime Eduardo Paz Paredes

Redactor Tendencias