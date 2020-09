Así fue la inusual Semana de la Moda de Nueva York 2020

Que nadie se moleste en buscar los nombres de Michael Kors, Tommy Hilfiger o Ralph Lauren, habituales pesos pesados del calendario. No estuvieron presentes en esta Semana de la Moda de Nueva York, que duró poco más de cuatro días: desde el domingo en la noche hasta el jueves.

La NYFW (New York Fashion Week) de este año fue completamente atípica, con presentaciones mayoritariamente digitales que llevaron a veteranas firmas a saltarse la cita mientras que otras emergentes aprovecharon la oportunidad de este escaparate internacional.



La inauguración corrió a cargo del diseñador Jason Wu, uno de los pocos que decidieron hacer un desfile en persona bajo las estrictas normas sanitarias de las autoridades de Nueva York.



“Algunos minoristas y editores claves estarán ahí; y algunos de mis amigos más cercanos, que solo estarán ahí para apoyarme”, explicó Wu, cuyo evento se realizó en la azotea de los estudios Spring y se emitió en directo por internet.



A Wu se unió Rebecca Minkoff, que también prefirió recibir a pocos invitados el martes y transmitir el evento en lugar de renunciar del todo a la presencia física de un par de personas clave en la industria.



Pero, para quienes optaron por echar mano de las herramientas tecnológicas, que fue la mayoría, la herramienta clave fue la plataforma Runaway 360, del Consejo de Diseñadores de Moda de EE. UU. (CFDA), una especie de ‘Netflix de la moda’ que permitió a las firmas negociar entre ellas y ofrecer “experiencias diferentes” al público general, explicó uno de sus desarrolladores, Stephen Martell.



“Nos emociona ver a diez nuevas marcas estadounidenses en el calendario, muchas por primera vez, que podrían no haber tenido la oportunidad de compartir sus colecciones con una audiencia global sin el acceso a Runaway 360”, dijo en una nota el máximo ejecutivo de la CFDA, Steven Kolb, quien recordó que la pandemia ha “trastornado el sector de la moda”. Y es que más de 50 de los 70 diseñadores inscritos para esta Semana de la Moda usaron el Runaway 360, y la semana pasada muchos filmaron secuencias en Nueva York antes de poner en línea su contenido de video el día previsto.

Marcas emergentes

Muchos jóvenes diseñadores encontraron en este momento inédito “una oportunidad para ganar visibilidad”. Así lo comenta, por ejemplo, Geoffrey Owens, diseñador afroestadounidense que presentó el domingo su primera colección con la marca Zoonek, en el desfile Flying Solo.



Hace solo un año, Owens era estilista en su peluquería en Virginia mientras soñaba con la moda. Ya tenía facilidad para el dibujo, y aprendió a coser en solo 30 días y pudo activar este don. “Desde entonces, las puertas no paran de abrirse”, dijo.



“Las grandes marcas ya no se están presentando tan agresivamente, por lo que pienso que tendré una mejor oportunidad de darme a conocer”, agregó, por su parte, Mohamed Elmadawy, de origen egipcio y quien se instaló en Nueva York en 2012.



También son relevantes dos iniciativas centradas en los diseñadores negros: un 'showroom' impulsado por el Black In Fashion Council (un grupo de marcas y profesionales que buscan la promoción de los ciudadanos de color en el sector) y el evento Harlem’s Fashion Row, que consiste en una gala de premios y una muestra de modistas.

Ausencia de gigantes

Tom Ford fue el único gigante de la moda que acudió a la cita, y presentó su colección hacia el cierre del evento, el miércoles en la noche. Su presencia es símbolo de la voluntad del sindicato estadounidense de la moda (CFDA) –del cual es presidente– de apoyar a los diseñadores de todo tipo, algunos al borde del precipicio. Fue precisamente el sindicato el que montó la plataforma Runaway 360.



Pero el resto de las veteranas y aclamadas casas de moda, como las de Marc Jacobs, Michael Kors, Ralph Lauren, Oscar de la Renta, Prabal Gurung, Brandon Maxwell, Gabriela Hearst y Tory Burch, decidieron cancelar o posponer sus presentaciones.

Sin embargo, no todas se quedaron completamente quietas.Proenza Schouler, por ejemplo, lanzará un proyecto creativo a mitad de octubre, según informó un portavoz, y estuvo presente el lunes mediante una charla pregrabada con sus dos diseñadores, Jack McCollough y Lázaro Hernández.



Carolina Herrera, por su parte, emitió, también el lunes, un documental protagonizado por la diseñadora venezolana y su relevo creativo desde hace dos años, Wes Gordon, ya que decidió aplazar la presentación de su colección de verano.



Finalmente, el modisto Christian Siriano, uno de los favoritos de la alfombra roja, presentó el jueves por la tarde, en el vecino estado de Connecticut, un desfile con el que se cerró esta inusual semana de la moda.



REDACCIÓN DOMINGO** Con información de AFP y Efe