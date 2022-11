El pasado 27 de octubre inició la primera temporada de ‘El Gran Pastelero: Bake off Celebrity Colombia’ en el país. 12 celebridades de la farándula nacional se hicieron presentes ante las cámaras de HBO Max para demostrar sus habilidades culinarias en el campo de la repostería.



Esta estuvo organizada bajo la dirección de Danna García y evaluada bajo la presencia de tres jueces reconocidos en la industria gastronómica: Mark Rausch, Paco Roncero y Juliana Álvarez, quienes a lo largo de 8 capítulos estuvieron examinando los platillos más dulces.



La primera temporada del certamen en Colombia contó con la participación de actrices, creadores de contenidos, futbolistas y cantantes, entre los que se encontraban: Natalia Giraldo, Kimberly Reyes, Johanna Fadul, Mario Ruiz, Kiño, Carlos Vargas, Yaneth Waldman, Juan Manuel Restrepo, El ‘Pibe’ Valderrama, Martina ‘La Peligrosa’, Belky Arizala y Andrés Cabas.



El capítulo final, que se llevó a cabo en la noche de este jueves, dejó en la disputa por el titulo a la caleña Natalia Giraldo, al bogotano Mario Ruiz, a la barranquillera Martina 'La peligrosa’ y a la actriz Yaneth Waldman. Los famosos debían preparar una esfera de chocolate, cubierta de oro comestible y bañada en salsa caliente.



Natalia Giraldo es la nueva ganadora del show

La primera eliminada fue Waldman, pues para los chefs las presentaciones de la bogotana no llegaron al punto de cocción ideal y, además, tildaron el plato de la artista de empalagoso. Con lagrimas en los ojos, la intérprete de ‘Los Reyes’ se despidió el programa no sin antes enviar un mensaje de esperanza a la audiencia diciendo “que nunca dejen de soñar”.



Mario Ruiz fue el segundo finalista eliminado y se mostró bastante afectado por la decisión: “Me voy triste porque me estoy despidiendo de una familia”, expresó.



Así las cosas, Giraldo y Martina se quedaron en disputa por el título. El reto consistía en preparar una torta de bizcocho con dos rellenos y una decoración que representara una celebración importante.



Si bien las dos tuvieron resultados magistrales, dos detalles pequeños hicieron que la cantante perdiera el título y la influencer caleña se convirtiera en la primera ‘Gran pastelera’ de Colombia.



