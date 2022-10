La historia de superación de una joven argentina con sobrepeso le ha dado la vuelta al mundo. Carla Crocco llegaba a los 29 años con 90 kilos de peso, una medida que estaba perjudicando su salud y le impedía fomentar nuevas relaciones sociales, debido al bullying que recibía a causa de su condición.



“Tenía 29 años y entendí que estaba poniendo en riesgo mi salud, más allá de lo estético. Al principio me lo impuse, iba tres veces a la semana, hacía zumba, step, funcional”, comentó al medio argentino ‘Todo Noticias'.

Quien fuese conocida en el pasado como la 'gordita' en su círculo social, aclara que esa clase de adjetivos sin duda pesaban muy fuerte en su subconsciente, por lo que tomó la determinación de cambiar su estilo de vida y, sobre todo, alejarse de las enfermedades diabéticas que estaban tocando a su puerta.



Hoy luce un imponente físico que le ha permitido ganar varios certámenes de fisicoculturismo a nivel internacional.



“En un año logré bajar 30 kilos, para entonces ya me había hecho un grupo de amigas y le empecé a agarrar el gustito”, dijo.



Se aferró la rutina deportiva como un estilo de vida y así logró descubrir el mundo del fisicoculturismo, disciplina que la cautivó de inmediato, y desde donde inspira a muchas mujeres que están pasando por su misma situación a preservar la vida gracias al deporte.



“Mi antes y mi después están ahí. Yo soy la prueba real del ‘se puede’ (...) Todo el tiempo muestro en Instagram mi realidad”, apunta.



“También muestro la etapa de volumen donde no estoy marcada y tengo panza, ahí explicó que el cuerpo de torneo es para el día de la competencia y trato de predicar esto de ‘si yo pude, tú también’ ”, puntualiza en el que ha usado como su lema de vida y el cual comparte a quienes se inspiran con sus videos.



También recalca la importancia de la constancia, pues entiende que es difícil tomar una rutina de ejercicios, ya que, como muchos, ella también realizó innumerables dietas y empezó mil semanas de ejercicios en distintos gimnasios sin resultado alguno.



“Hay que proponérselo, hay que tener constancia. No es mágico el cambio y aunque lo estético viene de la mano, lo que van a ganar es salud (...) Hoy me siento bien, mi cuerpo es funcional, puedo correr un colectivo sin agitarme, me hago un análisis y me sale todo bien. La verdad que este deporte me cambio la vida.



