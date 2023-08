La plataforma de TikTok se ha vuelto un lugar en el que los internautas pueden hacer diferentes tipos de denuncias. En esta ocasión, se volvió viral el video de una joven que es obligada a bajarse del avión por qué su perro, que es de apoyo emocional, no tenía un bozal.

Esta grabación fue realizada por una de las personas que presenció la situación y ahí explicó que la tripulación de la aerolínea Viva Aerobús obligó a una joven a bajarse del vuelo porque su mascota no tenía bozal.



Se puede ver que la joven no sabe qué hace en esta situación y va llorando por el pasillo con su can. En ese momento, otros pasajeros le mostraron su apoyo y descontento por esta situación, argumentando que el animal no parecía ser agresivo y que la dejaran estar en el vuelo.



Incluso, algunas personas acariciaron el lomo de la mascota y esta no reaccionó de una mala manera. En la descripción de esta grabación, el usuario de TikTok cuestiona las políticas de Viva Aerobús respecto al viajar con un animal de compañía.



(Lea también: Video viral: joven grabó cuando quedó atascado en un tobogán cerrado).

#vivaaerobusmexico #mascotas #apoyoemocional #fyi #perrostiktok #perros #vuelo ♬ sonido original - Carlos Valadez @pa_servirleausted ¿Qué opinan? @vivaaerobus baja a pasajera con mascota de apoyo emocional porque al perrito se le cayó el bozal, ya no se lo pudo poner porque el perrito se puso muy nervioso. Vean cómo no es muy fácil de encontrar en su página la reglamentación para viajar con mascotas. Yo viajando siempre con mis perros ya viví lo que es que no me dejarán subir porque no les parecía que mi transportadora fuera lo suficientemente grande para mi perra (habiendo viajado muchas veces con la misma perra y la misma transportadora. #vivaaerobus

"¿Qué opinan? @vivaaerobus baja a pasajera con mascota de apoyo emocional porque al perrito se le cayó el bozal, ya no se lo pudo poner porque el perrito se puso muy nervioso", explicó en la descripción.



En el clip también se puede ver que diferentes personas de la aerolínea hablan con la joven. Mientras tanto, varios pasajeros empezaron a gritar: "Queremos al perro en el vuelo" y "Perro, perro, perro".



El video finaliza con dos mujeres tratando de colocarle el bozal al perro. En otra grabación, el usuario de tiktok explicó que sí bajaron a la joven del avión.



(Lea también: ¿Ha cambiado mucho? Esta es la foto de Jorge Rausch, jurado de MasterChef, con cabello).

Además, destacó que la aerolínea no tiene la información clara en su página web sobre los requisitos que debe tener una mascota para viajar.



"Vean como no es muy fácil de encontrar en su página la reglamentación para viajar con mascotas. Yo viajando siempre con mis perros ya viví lo que es que no me dejarán subir porque no les parecía que mi transportadora no era lo suficientemente grande para mi perra", comentó.



Este video ha generado indignación en los internautas, quienes han criticado a la aerolínea por su falta de empatía.



"Tengo entendido que los perritos de apoyo emocional pueden viajar siempre y cuando el dueño presente un papel avalado por su psicólogo y/o psiquiatra", "O sea, es de apoyo emocional y los sobrecargos dándole en la torre a sus emociones… Gracias", "Animales que sean de apoyo emocional no llevan bozal, yo tengo mi gatito que es de apoyo emocional y siempre es un tema con Viva aerobús", se lee en los comentarios.



Por el momento, Viva Aerobús no se ha pronunciado sobre esta situación.

¿Qué es humanizar una mascota y por qué es una forma de maltrato?

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

¿Apareció la mamá de Luis Miguel? Prima del cantante asegura que está en Argentina

Nació segundo hijo de Rihanna y A$ap Rocky: es una niña, según medios internacionales

¿Está buscando trabajo pero no tiene experiencia? Aplique en la feria ExpoEmpleo Sena