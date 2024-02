'Baghead': del cortometraje a la pantalla grande, una película lo asustará 

Alguna vez se ha preguntado que haría si pudiera resucitar a un ser querido que ha fallecido y tuviera la oportunidad de despedirte, decirle que lo ama, hacer esa pregunta que nunca tuvo la oportunidad de hacer o ver su rostro por una última vez.



Esta pregunta fue la que se hizo Alberto Corredor en el 2017 en su corto 'Baghead'. Esta producción se presentó como un filme repleto de misterio, amenazas, ira y angustia. La trama sigue a Kevin, quien paga una suma considerable para pasar dos minutos con una entidad en el sótano, una criatura capaz de transformarse en cualquier persona fallecida. La pregunta clave: ¿A qué precio?

Este cortometraje apasionante y lleno de tensión, clamaba a gritos ser convertido en un largometraje.



“Jake Wagner, productor ejecutivo de la película y colega nuestro desde hace mucho tiempo, nos presentó el cortometraje Baghead”, dice el productor Andrew Rona, en un comunicado de prensa. “Bueno, nos lo envió y sugirió que lo viéramos, y Alex y yo dijimos: 'Esto tiene que ser una película'. Está perfectamente realizado, da miedo, es una gran idea”. Alberto era claramente un director talentoso, y así fue como empezó”, agregó.







Para la película involucraron al productor Roy Lee, quien ha trabajado en una serie de películas de terror de calidad, desde 'El aro' hasta 'The Grudge'. "Roy tiene esta increíble habilidad para encontrar material, encontrar cineastas", menciona Rona. "Fue parte del cortometraje. Él fue una de las personas, junto con Jake, que encontró a Alberto y que originalmente nos lo trajo".

El mundo del cortometraje se expandió cuando Corredor colaboró estrechamente con los guionistas Bryce Maguire y Christina Pamies para desarrollar la historia central. La trama sigue a Iris (interpretada por Freya Allan), quien, tras la misteriosa muerte de su padre, hereda un bar en Berlín con un inquilino secreto en el sótano: una criatura capaz de transformarse en los muertos.



El rodaje se llevó a cabo en Berlín, Alemania, con Studio Babelsberg como base, aportando capas adicionales a la historia. “Berlín añadió más misterio a Iris", señala Rona. "Descubrir que se ha hecho cargo de un bar en Berlín es más aterrador y desalentador, ya que no conoce la ciudad ni el país”.







A pesar de los cambios, Corredor asegura que la esencia del cortometraje original, una metáfora del duelo, permanece intacta. "La llamamos bruja, pero en realidad no es una bruja, es más bien una metáfora del duelo", explica el director. "Es un tema universal que todos entienden. Eso es lo que me atrajo a hacer una película sobre ello".

Después de cuatro años de desarrollo, "Baghead" se convierte en un viaje completo desde el cortometraje hasta la pantalla grande, prometiendo una experiencia cinematográfica intensa y llena de suspense.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

