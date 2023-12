Bad Gyal se niega a 'perrear' con Rauw Alejandro en el escenario durante concierto

Bad Gyal y Rauw Alejandro protagonizaron incomodo momento, según sus seguidores. Al parecer, la catalana se habría negado a "perrear" con el cantante durante un encuentro musical en Puerto Rico.



En video quedó registrado el momento en el que los cantantes estaban interpretando una de sus canciones juntos, cuando esta evidencia su molestia con el puertorriqueño.

El pasado 17 de diciembre, el intérprete de 'Toda' ofreció un evento con grandes artistas del género, entre las que estuvo la diva de IvyQueen, donde entonaron su tema 'Celebrando'. Allí los dos realizaron una presentación, en la que bailaron muy pegados al acostumbrado estilo del reguetón.



Situación que al parecer el puertorriqueño deseaba hacer con su siguiente invitada Bad Gyal, pero que no tuvo resultado, luego de que la artista se mostrara incomoda ante la insistencia del reguetonero.

¿Qué paso de en el concierto?

El hecho ocurrió en medio del concierto de Rauw, en el Coliseo de Puerto Rico. La catalana estaba interpretando 'Zorra', la canción que tiene junto al latino, cuando este intenta acercarse a ella para "perrear".



Para su sorpresa la artista se queda en la misma posición y luego de un leve meneo de cintura se pone de lado, ignorando la intención del puertorriqueño al mostrarle sus ganas de bailar.



Frente a lo ocurrido, el mismo Rauw mencionó el acontecimiento instantes después, donde comentó sus deseos de bailar con ella: "Yo quería perrear con Bad Gyal, pero ella estaba como tímida, yo no sé".



En seguida la española le responde que no deseaba que la molestara, manifestando su decisión y asegurando que en el recinto había muchas mujeres bellas con las que podría "perrear": "No, no, no, a mí que no me involucren. Hay muchas nenas guapas por aquí".



Como era de esperarse el exnovio de Rosalía le replica la respuesta, dando muestras de no entender a qué se refería Alba Farelo, el nombre de pila de la artista: "¿Involucrarte en qué?, si yo ando soltero, mami".

El extraño instante finalizó con la contestación definitiva de Bad Gyal, que afirmó limitarse a hacer su trabajo y actuar en el escenario conforme a su talento: "yo voy a hacer lo que me toca, que es cantar. Yo voy a cantar la que me toca ahora y os voy a dejar con Rauw para que siga su fiesta".



De acuerdo con las redes sociales, parece que la reacción de la artista surgió segundos después de que el puertorriqueño se le acercara al oído y le pronunciara algunas palabras en el mismo. De hecho, en varios clips se alcanza a notar como esta lo retira sutilmente con el brazo, donde se evidencia su incomodidad.

