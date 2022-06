En el reconocido evento de boxeo llamado La Velada del Año 2, organizado por el streamer español Ibai, hubo un gran alboroto debido a la supuesta presencia del cantante puertorriqueño Bad Bunny. Miles de personas disfrutaron de la llegada del artista, aunque después descubrieron que era simplemente un imitador.

La Velada del año se llevó a cabo en el Pabellón Olímpico de Badalona, en la ciudad de Barcelona, España. Allí se reunieron varias celebridades de redes sociales y artistas musicales, tales como Skrillex, Nicki Nicole, Bizarrap y muchos otros.



La gala se transmitió por la plataforma de streaming Twitch y rompió récord ya que llegó a 3.3 millones de espectadores.



La celebración del evento se paralizó cuando llegó un lujoso carro deportivo, en el que, al parecer, se encontraba el intérprete del género urbano Bad Bunny. Miles de personas corrieron para ver al vocalista, pero, en medio de su euforia, no se percataron de que estaban siendo engañados.

NO ME LA CREO BAD BUNNY EN LA ALFOMBRA ROJA DE LA VELADA DEL AÑO 2 pic.twitter.com/4XRKZhBaKI — tri ✰ !R (@hsfallie) June 25, 2022

Varios de los asistentes, entre ellos los reconocidos streamers BarbeeQ, Quackity

Karchez,Komanche y AxoZer; se tomaron fotos con el doble del artista. Incluso estaban bastante emocionados y no podían creer que estaban abrazando al cantante.



Sin embargo, el organizador del evento, Ibai Llanos, notó algo raro en el personaje, pues se dio cuenta de que su cabello era una peluca y de que su voz era algo distinta a la del intérprete de ‘Me Porto Bonito’.



“Soy bastante friki (fanático) de Bad Bunny: vi la foto, le hice zoom, tenía dilataciones, que Bad Bunny no tiene, y noté que el pelo era peluca, y dije: no es Bad Bunny”, señaló el yotuber en un video de su canal que subió después de la velada.



Foto con fake bunny pic.twitter.com/HXYmUysEa4 — aXo (@aXoZerr) June 25, 2022

¿Quién fue el autor de este montaje?

En realidad, todo hizo parte de una broma del youtuber español YoSoyPlex, quien se dio a la tarea de encontrar un doble perfecto dos días antes de la celebración, según explicó en un video de su canal.



El creador del contenido contactó a Aitor Romero, un DJ habitante de Barcelona, quien tiene una gran similitud con el puertorriqueño. Romero accedió a la petición de YoSoyPlex y planearon todo.



Dos días antes del evento hicieron todos los preparativos para adaptar la apariencia del DJ. Para ello, le hicieron un diseño de sonrisa, compraron joyas falsas, ropa igual a la que usa Bad Bunny y una peluca.

El Youtuber también logró conseguir un lujoso automóvil deportivo y cuatro personas que se hicieron pasar por los guardaespaldas del cantante. Con todo esto, la broma estaba perfectamente montada.

