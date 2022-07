En los últimos días, el expresidente Barack Obama ha publicado una curiosa playlist de sus canciones favoritas .



Obama publicó una lista particularmente amplia de lo que ha estado escuchando durante este verano. Dejando ver sus gustos musicales, en la publicación se pueden ver algunas canciones de artistas como Beyoncé, Prince, Joe Cocker y también canciones de Rosalía, Bad Bunny y los colombianos de Bomba Estéreo.

“Cada año me emociona compartir mi playlist de verano porque aprendo mucho de nuevos artistas de sus comentarios”, escribió Obama en su cuenta de Instagram. “Es un ejemplo de cómo la música realmente puede unirnos“.



¿Cuáles son sus canciones favoritas?

En la playlist de Obama aparecen 22 canciones dentro de las que se destacan: 'Break My Soul' de Beyoncé; 'Music for a Sushi Restaurant' de Harry Styles; 'Vibe Out', de Tems.



Llama la atención la selección de música en español que hace el expresidente: 'Saoko', de la española Rosalía, y 'Ojitos Lindos', del puertorriqueño Bad Bunny junto a los colombianos de Bomba Estéreo.

En la lista también incluye algunos grandes clásicos de la música como' Feelin’ Alright', de Joe Cocker, 'Let’s Go Crazy' de Prince; 'Blue in Green', del rey del Jazz Miles Davids, y un poco de Aretha Franklin, con 'Save Me'.



​Durante los últimos años, Obama ha venido compartiendo su gusto por una amplia gama de géneros musicales y ya ha ido renovando sus listas de reproducción incluso cuando estaba en la Casa Blanca.



El verano parece entusiasmarlo y también ha compartido algunos consejos a sus seguidores para estas vacaciones.

