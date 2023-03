Recientemente en redes sociales se ha creado el rumor de que existe un romance entre Kendall Jenner y Bad Bunny. Sin embargo, al parecer, los famosos quisieron confirmar su relación y fueron fotografiados dándose un beso y abrazándose después de tener una cita en un restaurante.

La modelo y la superestrella del reggatón salieron este martes 7 de marzo por la noche con unos amigos, incluso, estaba Kylie Jenner, a un restaurante de sushi en WeHo, Los Ángeles. Según el medio ‘The US Sun’, los famosos se veían muy cariñosos y estaban uno en cima del otro.



En las nuevas imágenes obtenidas por el mismo medio, se logra ver que Kendall tiene puesto una gabardina verde larga que le cubría hasta debajo de las rodillas. Por su parte, el cantante puertorriqueño vestía unos pantalones anchos de jean y una chaqueta negra que tenía el dibujo de un payaso en la espalda.



El medio relató que los famosos mientras caminaban por una de las zonas más famosas de la ciudad no interactuaban con el otro. Sin embargo, todo cambió cuando después se juntaron para darse un beso y abrazarse fuertemente mientras la modelo ingresaba a una camioneta.



Kendall Jenner and Bad Bunny spotted kissing.



📸: Backgrid pic.twitter.com/8hjYi54box — Pop Base (@PopBase) March 8, 2023

¿Cuándo iniciaron los rumores?

A mediados de febrero, se habló por primera vez que Kendall Jenner y Bab Bunny tenían una relación. La página de chismes de celebridades ‘Deuxmoi’ afirmó que la pareja fue vista besándose en The Bird Streets Club en West Hollywood.



Días después, ‘The US Sun’ reveló en exclusiva que los famosos tuvieron una cita doble con Justin Bieber y su esposa, Hailey Bieber, pero evadieron a los paparazzi y fueron fotografiados por separado.



Más tarde, dos fuentes cercanas le confirmaron al mismo medio que Bad Bunny y Bieber se habían acercado, mientras la relación del boricua con la modelo se volvía más seria, y que posiblemente estén haciendo planes para trabajar juntos.

