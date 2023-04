Desde que Bad Bunny y Kendall Jenner fueron fotografiados saliendo de una discoteca en Los Ángeles, los rumores respecto al surgimiento de un romance no han parado de acrecentar. A la pareja se le ha visto junta en varias oportunidades. La más reciente, en el Coachella Valley.

Tan solo unos días después de que el artista puertoriqueño actuara como titular en el festival anual de música, fue fotografiado en compañía de la modelo estadounidense Kendall Jenner. Ella lucía una camiseta blanca sin mangas blanca, unos jeans negros con cinturón y unas botas a juego; mientras que él llevaba un pañuelo a cuadros que cubría su rostro.

En uno de los videos, se logra observar a Bad Bunny acercándose a Kendall para decirle algo al oído. En otro clip, se le ve tomando a la modelo de la cintura y aproximándose en un acto que muchos han calificado como “íntimo”.

Pero el metraje que más ha generado furor entre los fanáticos es uno en el que aparece el ‘conejo malo’ abrazando por la cintura a la personalidad de televisión estadounidense. Al ritmo de Frank Ocean, las celebridades se balancean y disfrutan de un “romántico” -como ha sido tildado por los seguidores- momento.

“Se veían muy cómodos juntos”, le dijo una fuente fotógrafa a ‘People’, una revista especializada en entretenimiento, moda, belleza y nuevas tendencias.



Como si fuera poco, en video también quedó grabado el momento en el que Kendall Jenner disfrutó del acto de apertura de la estrella puertorriqueña. La integrante de las Kardashians bailó, disfrutó y gozó con ‘Después de la playa’, junto a un grupo de amigos.

Durante su discurso en Coachella, el intérprete de ‘Ojitos lindos’ se tomó un momento para reflexionar acerca de la información que circula de su vida privada tanto en redes como en medios de comunicación.



Al respecto, dijo: “No saben lo que sentimos, no saben lo que pensamos, no saben cómo en realidad vivimos. En las redes sociales, en lugares, en la prensa se dicen mil cosas, pero nunca nunca podrán saber la realidad de lo que siente un corazón. Por eso yo les digo que lo que ustedes vean por ahí que no salió de mi boca, no lo crean. El que quiera conocerme, yo lo invito a mi casa, nunca me van a conocer por redes sociales o una entrevista”



Luego, añadió: “No se preocupen por mí, yo estoy bien, hace poco leí algo que me sorprendió y eso que yo no le hago caso a lo que sale en redes, pero yo nunca me he arrepentido de nada en mi vida, porque de los errores se aprende”.

¿Kendall Jenner y Bad Bunny, en una relación?



A mediados de febrero de 2023, algunos medios internacionales como la revista ‘¡Hola!’ y ‘People’ reportaron que el cantante y la también empresaria fueron vistos besándose en una discoteca en Los Ángeles, Estados Unidos, y disfrutando de algunas zonas húmedas del lugar. Al parecer, departieron en un club privado, luego de llegar en autos separados.



A inicios de abril fueron captados montando a caballo en el Centro Ecuestre de Hidden Hills, en medio de lo que parecía ser una cita romántica. En las imágenes, que fueron reveladas por el portal ‘TMZ’, ambos montan juntos: ella yace en la parte de adelante, mientras que él la toma por la cintura por el lado de atrás.

Antes de eso, las celebridades fueron vistas departiendo en el restaurante Sushi Park en West Hollywood, California. Un testigo le dijo a la revista ‘US’ que la pareja no solo había sido muy cariñosa, sino que también se había “besado abiertamente”.



Una fuente reveló a ‘US Weekly’ que aunque “no es súper serio (su romance), pero a ella le gusta y está abierta a ver a dónde van las cosas con él. Kendall aprecia cómo la trata con respeto y la hace reír”.

