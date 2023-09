Bad Bunny volvió a ser el centro de atención mediática con el lanzamiento de su último sencillo,"un preview", que no solo marca el cierre de un exitoso año, sino que también adelanta lo que traerá en el 2024, según un mensaje dirigido a sus seguidores. Sin embargo, estas buenas noticias se han visto opacadas por serias acusaciones de evasión de impuestos por parte de las autoridades peruanas.



De acuerdo con una investigación llevada a cabo por el canal peruano Willax TV, el conocido 'Conejo malo' habría ingresado a Perú en varias ocasiones con visado de turista, pero al parecer, utilizó estas visitas para llevar a cabo trabajos remunerados sin declarar ni pagar los correspondientes impuestos.



La investigación, en colaboración con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y Migraciones del Perú, arrojó datos impactantes. Según el informe, Bad Bunny visitó Perú en cinco ocasiones con un estatus migratorio de turista, permaneciendo cuatro días en cada visita, pero al mismo tiempo realizando actividades laborales.



Esta situación llevó a las autoridades a abrir una investigación más profunda, ya que argumentan que todas sus entradas al país fueron por motivos de trabajo y no de turismo, lo que habría ocasionado una evasión de impuestos y otras obligaciones contractuales.



En una situación similar se encuentra el actor mexicano Édgar Vivar, quien también habría ingresado a Perú con un visado de turista, pero con la intención de llevar a cabo trabajos artísticos, evitando así pagar impuestos. Guillermo Briones, representante del sindicato de artistas e intérpretes del Perú, ha calificado esta conducta como "escandalosa".



No obstante, Bad Bunny y Édgar Vivar no son los únicos artistas señalados en esta investigación. También se mencionan nombres como el músico Roberto Blades, el productor Adolfo Aguilar, la actriz Angélica Aragón y el actor Gabriel Soto, todos ellos extranjeros.



Hasta el momento, ni el cantante ni el actor han emitido comentarios en relación con estas acusaciones, y aún no se ha determinado si enfrentarán alguna sanción. Las autoridades peruanas han manifestado su deseo de que este caso sirva como precedente para prevenir futuras evasiones de impuestos, impulsando la implementación de un registro detallado de cada visita artística a suelo peruano.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de El Universal, y contó con la revisión de la periodista y un editor.

