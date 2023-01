Bad Bunny se encuentra en ‘el ojo del huracán’ tras protagonizar un bochornoso altercado con una de sus fanáticas el pasado dos de enero. En un video que se ha vuelto viral en las redes sociales, se ve al puertorriqueño lanzar el celular de una seguidora al mar, luego de que esta intentó pedirle una foto.



Ante el hecho, el ‘Conejo malo’ se pronunció en su cuenta prsonal de Twitter, donde cuenta con algo más de 4,8 millones de seguidore, para justificar su desproporcionado comportamiento.



“La personas que se me acerque a mi a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”, expresó.

Bad Bunny ha sido criticado por su violenta reacción ante una fan a la que le quitó el celular y lo lanzó al mar pic.twitter.com/mjdbz0U6Qa — Noticias 24/7 HN (@noticias247hn) January 5, 2023

El intérprete de ‘Tití me preguntó’ terminó el 2022 por todo lo alto, siendo el cantante más escuchado de Spotify con 183 mil millones de reproducciones. No obstante, todo parece indicar que esos registros están bajando rápidamente luego de que se hiciera viral su conflicto con una de sus oyentes.



Así lo confirmó la revista mexicana ‘Indie 505, la cual publicó un listado con las canciones que más han bajado de puesto. Entre las incluidas se encuentran varias de su álbum estrella ‘Un verano sin ti’.



SE CAE UN ÍDOLO



Así cayeron las canciones de Bad Bunny el día de hoy en Spotify USA:

Tití me preguntó: #25 (-12)

Me porto Bonito: #33 (-18)

Efecto: #75 (-18)

Ojitos Lindos: #144 (-47)

Moscow Mule: #167 (-61)

Neverita: #190 (-60) pic.twitter.com/l9UaYRaSeO — Indie 505 (@Indie5051) January 3, 2023

