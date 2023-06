La penúltima de las hermanas de Kim Kardashian, Kendall Jenner, ha sido objeto de rumores en los últimos días, los cuales afirman que la modelo estaría embarazada.



Todo se dio cuando un productor de la serie, le pregunta en medio del episodio tres de la nueva temporada del reality que se emite en el canal de paga 'Hulu', que cómo va su embarazo y luego muestran la cara tímida de Kendall, pero quién no emitió ni una sola palabra para responder la pregunta.Reciba al instante en su Whatsapp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles

Facebook Twitter Linkedin

A la modelo y el cantante se los ha visto en varios eventos juntos. Foto: Tomado de Instagram: The king of latin trap

Esto se trata de un gancho para que los seguidores del clan Kardashian esperen con ansias este nuevo episodio del reality show y puedan conocer la verdad sobre el asunto.



La joven de 27 años es la única de la familia que aún no ha deseado tener descendencia y ahora, que la modelo lleva una relación con el cantante puertorriqueño Bad Bunny, al parecer todos esperan que lo haga.

No obstante, la modelo ha dejado claro que no está aún preparada para esto, manifestándole a su madre Kris Jenner, quien le dijo que ya era hora de tener un bebé: “Es mi vida y no sé aún si estoy lista, Aún tengo mucho que entender antes de traer un bebé a mi vida. Sigo disfrutando de la vida por mí misma y estoy tranquila con ello por el momento”.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Participante de 'MasterChef Celebrity' rompió en llanto: ‘Quedamos con ese vacío’

¿Cuánto cuesta tener un hijo en Estados Unidos? Una mujer hizo las cuentas

Mujer de 108 años cuenta su secreto de longevidad: crien animales, no niños