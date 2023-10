Bad Bunny se presentará en 'Saturday Night Live': ¿dónde y cuándo verlo?

Bad Bunny sigue siendo el centro de atención en el mundo de la música, ya que recientemente lanzó su altamente esperado álbum 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana'.



El trabajo discográfica ha generado una gran emoción entre sus fans y ha logrado posicionarse en los primeros lugares de las tendencias en redes sociales y plataformas de música.

El artista puertorriqueño ha llamado la atención, especialmente, por las letras de sus canciones. En particular, ha generado controversia con algunas de las palabras que ha utilizado, como "charro". Aunque no está claro a quién o qué se refiere con este término, los usuarios de TikTok han comenzado a teorizar que podría tratarse de una indirecta dirigida a los cantantes del género regional mexicano.



Una joven usuaria de TikTok con el nombre de @kemocion expresó su opinión sobre el nuevo material discográfico de Bad Bunny, diciendo: "Bastó con escuchar tres canciones para darse cuenta de que a Bad Bunny no le duele el corazón, sino el ego". Según ella, Benito podría estar resentido por el éxito del género regional mexicano.



Sin embargo, lo que es innegable es que Bad Bunny se ha convertido en uno de los artistas mediáticos más influyentes del momento. A tan solo unas horas de haber lanzado su álbum, Spotify experimentó problemas técnicos debido a la alta demanda, y YouTube se llenó de millones de usuarios reproduciendo el contenido del 'Conejo Malo'.

¿Dónde ver a Bad Bunny?

El famoso programa televisivo estadounidense 'Saturday Night Live' (SNL), conocido por su sátira política y comedia de 'sketches', está listo para comenzar su 49ª temporada. 'SNL', que se transmite en horario nocturno por 'NBC', ha sido un escenario icónico para algunas de las estrellas más importantes de la música y la comedia.



A través de las redes sociales, se ha anunciado que Bad Bunny hará su debut como presentador en el programa este sábado 21 de octubre.

Los fanáticos del artista podrán sintonizar el programa en vivo en el canal de 'NBC' a las 10: 30 p. m.

Al parecer, el intérprete de 'Perro negro' se enfrentará con su alter ego, pues en el video promocional aparecen Benito y Bad Bunny cara a cara.

'Nadie sabe lo que va a pasar mañana'

El reconocido cantante puertorriqueño Bad Bunny sorprendió a sus seguidores al lanzar su más reciente álbum el viernes pasado, titulado 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana'.



Con un total de 22 canciones y una duración que supera la hora y veinte minutos, este nuevo proyecto representa una apuesta ambiciosa por parte del artista.

El cantante estrenó nuevo álbum el viernes pasado. Foto: Instagram: @badbunnypr

El cantante compartió con entusiasmo la noticia en sus redes sociales, extendiendo su cariño tanto a los seguidores leales como a aquellos que puedan tener opiniones distintas sobre su música.



En una publicación en Instagram, escribió: "A los que me aman, los amo mucho; a los que me odian, los amo más. 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana'. No lo escuchen, disfrútenlo, esto es pa' ustedes".

El álbum presenta dos canciones previamente lanzadas, tituladas 'Where She Goes' y 'Un Preview', que ya habían sido bien recibidas por sus fanáticos.



En una entrevista concedida a 'Vanity Fair' el mes pasado, el artista compartió detalles sobre su proceso creativo y mencionó su inspiración en la música de los años 70. En sus propias palabras, expresó: "Estoy jugando y divirtiéndome, dejándome llevar".



Bad Bunny está viviendo un año de gran éxito, como lo demuestra su destacada actuación en los Premios Billboard Latin Music 2023, donde fue el segundo artista más galardonado (después de Peso Pluma), recibiendo premios como el de Artista del Año y Gira del Año.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por El Universal, y contó con la revisión de la periodista y un editor.