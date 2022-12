Bad Bunny ha sido toda una sensación redes sociales, especialmente desde que comenzó su gira por Latinoamérica. Desde entonces, internet se ha llenado de memes, videos y anécdotas alrededor de lo que pasa en sus conciertos. Esto fue lo que precisamente sucedió hace unos días con su presentación en Guatemala, cuando un video de él cayéndose se viralizó en TikTok.

Durante su presentación del primero de diciembre en el país de la eterna primavera, el conejo malo se cayó dos veces mientras cantaba su gran éxito ‘Neverita’.



En el video que compartió el usuario @regulusm se puede ver como el puertorriqueño de 28 años se resbaló en un primer momento mientras decía “Yo estoy puesto pa’ ti y tú te me quita”, cayendo sentado y con una sonrisa en el rostro.

El artista está a punto de finalizar su gira de 43 conciertos. Foto: Andrea Moreno / EL TIEMPO

Como si fuera parte de la presentación, hizo un puchero mientras reía y miraba a su alrededor.



“No dejó ni el micrófono”, fue lo que escribió una de las usuarias en los comentarios al ver la caída tan fuerte del cantante, ya que cuando tocó el suelo en efecto el micrófono salió volando y la carcasa color rojo terminó despedazada.



Cuando se recompuso y armó de nuevo su ‘micro’, el piso de nuevo le hizo una mala jugada y se volvió a resbalar.



El momento fue compartido por varios cibernautas que aplaudieron la actitud del cantante en un momento como ese y también se rieron junto al artista en medio del concierto.



Por otro lado, la ola de comentarios no se hizo esperar. Frases como "bueno, haré como que me caigo de nuevo para disimular", "despedido el que no secó el piso", "tu fluye eso es parte de la coreografía" y "él sí sabe cómo disimular", inundaron el video que ya tiene más de 17 millones de reproducciones y dos millones de likes en TikTok.

Muchos en ls comentarios se rieron junto al artista. Foto: TikTok: @regulusm

No obstante, muchos otros usuarios también compartieron aquel momento desde otros ángulos, viralizando así la caída del artista, uno de los momentos más memorables de la noche.

Esta fue la lista de canciones oficial del 'World's Hottest Tour'

Si bien es cierto que en Guatemala una de sus canciones más recordadas fue ‘Neverita’, en muchos otros países también ocurrieron momentos memorables durante sus canciones más icónicas. La gira de conciertos que culmina este 10 de diciembre en México ha dejado muchos recuerdos y sobre todo diversión.



Es por ello que le recordamos las canciones que el conejito malo cantó a todo pulmón con sus fanáticos a lo largo de Latinoamérica. Esta fue la lista de canciones que probablemente hizo bailar a más de uno:

