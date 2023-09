Desde que fueron captados el puertorriqueño Bad Bunny y la modelo Kendall Jenner en diferentes fotos, se rumora que los dos artistas sostienen una relación sentimental, sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado que esto sea verídico.

Pese a esto, tanto internautas como periodistas de Estados Unidos, han publicado imágenes y videos en los que se pueden observar muy juntos, de acuerdo con la revista ‘ELLE’, la primera vez que fueron vistos fue en Beverly Hills saliendo de Wally´s, un restaurante en el cual es recurrente encontrar gente de la farándula internacional.

Según ‘TMZ’, en marzo los captaron aparentemente dándose un abrazo y un beso, mientras salían del restaurante Sushi Park en West Hollywood, en donde se estarían despidiendo luego de su encuentro en el lugar.

En abril, según el medio mencionado anteriormente, los artistas salieron a montar en caballo juntos, cabe recalcar que en diferentes ocasiones durante el programa ‘Keeping Up With The Kardashians’, la modelo ha recalcado su amor por estos animales, ya que era la actividad que solía realizar con su padre.

Ese mismo mes, los dos asistieron a un concierto del rapero Tyler the Creator. De acuerdo con el medio de entretenimiento ‘E Online’, los artistas se tomaron juntos unas vacaciones en mayo, esto se descubrió gracias a un vídeo de TikTok del fotógrafo Renell Medrano, quien poco después eliminó el metraje.

Para esa fecha, los dos fueron captados en público asistiendo a un juego de baloncesto de los Lakers, donde salieron fotos de la pareja, y un video que le causó gracia a muchos internautas, pues, mientras el cantante le dice algo a la modelo, está reacciona sorprendida, lo que desató memes en las redes sociales.

En agosto, fueron encontrados por sus fanáticos en un concierto del rapero canadiense Drake, los internautas publicaron metrajes en donde se observaban disfrutando del show, intercambiaron risas y algunos abrazos.

El apodo de ‘Benito’ a Kendall Jenner

Hace unos días, Bad Bunny subió a sus historias de Instagram una serie de fotos y videos que le causaron mucha curiosidad a los internautas, pues en uno de ellos se escucha al puertorriqueño diciendo: “Mami, be carefull. The mosquitos”, por lo cual muchos de los fanáticos del artista dijeron que se estaba refiriendo a Kendall Jenner.

Por el momento, no han subido ni un video ni una foto donde se evidencie que están juntos o que confirme si están o no en una relación, sin embargo, este metraje acabaría con los rumores acerca de una posible ruptura entre los dos.

