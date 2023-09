En las últimas horas, el cantante Bad Bunny aprovechó la nueva función que tiene WhatsApp para mostrarle a sus seguidores un adelanto de su nueva canción, la cual se estrenará este 25 de septiembre a las 8:00 p.m. hora de Puerto Rico, es decir, a las 7:00 p.m. en Colombia.

A mediados de septiembre, el cantante inauguró su canal de difusión a través de la aplicación de mensajería de WhatsApp en la que comparte mensajes, audios y videos a todos sus seguidores.



Sin embargo, recientemente el boricua sorprendió a sus fans, pues reveló que cerraría el año estrenando nueva canción, incluso reveló lo que parecen ser los primeros 16 segundos del sencillo.



"Baby yo sé que cuando te pruebe yo me voy a enamorar", se escucha cantar a Bad Bunny.



Asimismo, lo acompañó de los mensajes: "Por si les gustó y les interesa saber..." y "Sale mañana lunes a las 8 p.m. hora de PR". Varios de sus seguidores se han asombrado con la noticia y hasta el momento acumulado más 794 mil reacciones en la aplicación.

El beso de Bad Bunny y el actor Gael García

Hace unos días, se revelaron algunos fragmentos de la película 'Cassandro' de Prime Video. Esta es protagonizada por Gael García, quien hace el papel Saúl Armendáriz, un luchador oriundo de El Paso, Texas, que se convirtió en un referente para la comunidad LGBTQ+.



En el filme, Gael García y Bad Bunny protagonizaron una escena en la que besan. El Boricua se confesó con el medio 'Times' y habló sobre cómo había sido besar a un hombre en la pantalla grande.



“Estuvo cabrón. Era mi primer beso en una película y fue con un hombre. Cuando me pidieron hacer eso, les dije: ‘Sí, aquí estoy para lo que ustedes quieran’. Fue interesante, nunca me sentí incómodo”, afirmó.

La película Cassandro está disponible en Prime Video y las personas podrán obtener una visión íntima y detallada de la vida del luchador que cambió la historia de este deporte debido a su orientación sexual.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

