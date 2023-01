Bad Bunny es uno de los artistas de género urbano más reconocidos del momento. Y si bien es muy conocido en redes sociales por expresar con libertad sus opiniones personales y expresarse a menudo frente a lo que él considera una injusticia social, no es común que Benito Martínez, su nombre de pila, de detalles sobre su ida privada.



Por ello a su fanaticada la sorprendió cuando publicó fotos muy cariñosas con la diseñadora de joyas puertorriqueña Gabriela Berlingeri además, los rumores de una relación romántica aumentaron cuando el intérprete apareció en los Latin Grammy del 2021 acompañado de la diseñadora. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado las sospechas.



Frente a los constant4es comentarios de los internautas, Bad Bunny se dirigió a redes sociales y dejó en claro su opinión, "Mi vida privada está en privado, ustedes no saben nada, Gabriela y yo somos tan íntimos amigos, somos Best Friends, somos Besties”.



Además, el cantante también ha generado dudas entre sus seguidores para saber cuál es su orientación sexual, pues se ha mostrado ambiguo con ello. En 2020 dijo en una entrevista que de momento era heterosexual, pero que no sabía si en 20 años llegaría a gustarle un hombre. Además, durante un concierto en 2022, el artista besó en escenario a dos de sus bailarines, un hombre y una mujer.

Bad Bunny se tomará un receso de los escenarios en lo que queda de este año y en el 2023. Foto: Instagram @badbunnypr

Mhoni Vidente es una de las pitonisas más conocidas en internet y ella también se ha pronunciado frente a la curiosidad que causa la vida privada de Bad Bunny. Mhoni afirmó que en este 2023 'Benito' tendrá un hijo e iniciará una relación sentimental con un hombre.



“La carta de la torre está sobre Bad Bunny, Benito Martínez, uno de los íconos más importantes del reguetón, a pesar de ser padre con una de sus mejores amigas, que va a ser niño, decide crear una relación nueva, con un hombre o una persona bisexual”, predijo la mujer.



Además de esto, la vidente aseguró que este 2023 será un año lleno de éxitos para el cantante que, según ella, sacará más éxitos, incursionará en el mundo de la actuación y comprará un grande equipo de baloncesto.

