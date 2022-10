A pocos días de iniciar noviembre, todos los fanáticos del artista puertorriqueño Bad Bunny se alistan para presenciar el anhelado concierto que había anunciado a inicios del presente año.



Uno de los países que ya se encuentra realizando la respectiva logística y organización es Perú, donde una mujer tuvo que autolesionarse para comenzar a acampar en las largas filas que ya se acumulan en el estadio Nacional en Lima.

Una de las residentes de la capital peruana, Dariness, se encuentra realizando fila desde el pasado 24 de octubre, todo con el fin de obtener uno de los mejores lugares para apreciar el show del intérprete de ‘Titi Me Preguntó’, ‘Ojitos Lindos’, ‘Me Porto Bonito’, ‘Yo Perreo Sola’, entre otros éxitos.



No obstante, lo que llamó la atención de los internautas fue que su excusa para faltar al trabajo tuvo que ser muy convincente para que su jefe no sospechara nada y pudiera creerle con facilidad.



“Les dije a mis padres que me fui de vacaciones. Me autolesioné para tener descanso médico y acampar. Jefa, si ve esto, por favor, perdónenme, de verdad me lesioné, pero me quité el yeso para poder acampar. Jefa, yo la quiero mucho pero por favor no me despida”, expresó la mujer en el medio local ‘LR +’.





La peruana contó en el medio citado que se lanzó por las escaleras para poder sufrir una fractura en su pie, objetivo que logró conseguir. Asimismo, contó que tuvo que quitarse el yeso porque no podía caminar cómodamente, por ello, no parece que tuviera alguna lesión o fractura.



Pero ahí no terminará su aventura, luego de disfrutar del concierto del ‘Conejo Malo’ los días 13 y 14 de noviembre, Dariness se sumará al evento del artista y compositor británico Harry Styles, como lo aseguró en ‘LR+’



“Mientras hago la fila voy cosiendo una prenda que una clienta me pidió para el concierto de Harry Styles, evento al cual voy a asistir también”.



El intérprete de canciones como ‘Story Of My Life’, ‘Adore You’, ‘Kiss You’, entre otras, se presentará en Lima el próximo 29 de noviembre, por lo que a mitad de dicho mes ya empezará la travesía de muchos fanáticos del pop para ver a Harry Styles, como lo hará, de nuevo, Dariness. ¿Qué excusa inventará en esta ocasión?

