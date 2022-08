Bad Bunny, uno de los artistas musicales más escuchados en el mundo, vuelve a dar de qué hablar y esta vez por el vestido que decidió usar en la porta de la edición de septiembre de la revista 'Harper’s Bazaar'.



El cantante lució un vestido blanco muy parecido al estilo usado por las novias que se van a casar y esto generó diferentes comentarios en las redes sociales, algunos han llegado a decir que es "disruptivo", mientras que otros aseguran que es "ridículo" y solo busca llamar la atención.



Sin embargo, el interprete de un 'Verano Sin Ti' ha demostrado que no tiene reservas cuando de moda se trata. En esta ocasión decidió usar un vestido de doble corte con transparencia inferior. Además, la parte superior fue confeccionada con una camisa blanca y sobretodo llevó puesto un 'blazer' o saco de seda color perla.



Bad Bunny ha demostrado su irreverencia dentro de la industria musical con algunas letras que para algunos resultan ofensivas, y ahora, después de ocupar varias portadas de moda, llamó la atención con este singular vestido que mezcla el estilo del hombre y la mujer y con el que confirmó que no tiene tapujos a la hora de vestir.



Es más, así lo dijo en 'Yo visto así', uno de sus sencillos más populares y con el que explicó su peculiar forma de vestir. El puertorriqueño ha expresado en diferentes entrevistas que él no juzga las prendas que se pone, sino que simplemente se las pone si le gustan.



“Estoy aprovechando este momento de mi vida en el que puedo hacer lo que quiera y usar lo que quiera, para poder vivir la vida de manera más auténtica", le dijo Bad Bunny a 'Harper’s Bazaar'.



Sin duda alguna, con la publicación de la portada de septiembre, Bab Bunny hizo un llamado a la ruptura de los "paradigmas tradicionales" en cuanto a las prendas que son catalogadas exclusivamente para las mujeres. Aunque él no ha sido el único en lucir prendas que son catalogadas para el género femenino. El artista colombiano J Balvin también se puso un vestido de diferentes cortes hace unos meses.



Por lo que demuestran que desde la industria de la moda se está impulsando toda una corriente alternativa que plantea prendas de tipo "unisex". Esta vez las marcas de alta costura encargadas de vestir al cantante de reggaetón fueron Louis Voitton, Tiffany & Co. y Dior, así lo dejó saber 'Harper’s Bazaar'.

EL TIEMPO