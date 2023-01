Bad Bunny generó polémica luego de conocerse un video en el que se ve cómo arremete contra una fanática que insistentemente le pedía una ‘selfie’.



Su reacción ocurrió en República Dominicana, lugar en donde el ‘Conejo malo’ está de vacaciones con su novia Gabriela Berlingeri. Allí, los fanáticos del artista lo estaban esperando para tomarse fotografías y grabar videos con él.

Sin embargo, entre toda la multitud, al intérprete de canciones como ‘Titi me preguntó’, ‘Ojitos lindos’ y ‘Efecto’ se le cruzó por el camino una fanática que se hizo al lado de él para tomarse una foto. Fue en ese momento cuando Bad Bunny tomó el aparato y lo lanzó a varios metros de distancia.

bad bunny in his justin era pic.twitter.com/skUhg5xgBV — gise (@getmeneedy) January 2, 2023

El video tiene más de un millón de reproducciones en las redes sociales, y ante el comportamiento del famoso muchos internautas reaccionaron, comentando que: “Nada justifica la acción de él, para eso tiene seguridad que impide que las personas se acerquen más de lo que desea”, “ya sacó las garras, se le subió la fama”. Mientras que otros apoyaron al famoso y escribieron: “¿Estaban ahí para saber cuántas veces Bad Bunny dijo que no quería fotos?” y “la verdad él no merece ser acosado por ninguna razón. (…) Todo el mundo merece respeto. Es muy difícil que sea caballero cuando no lo están tratando como un ser humano”.

Luego de la polémica Bad Bunny respondió a través de un tuit: “La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un teléfono en la cara, lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”.

Además, hubo varios que hicieron mofa del episodio. Algunos internautas compararon a Bad Bunny con un ladrón, otros se preocuparon por la mujer a quien el artista le lanzó el teléfono y algunos dicen que el puertoriqueño “puso el celular en modo submarino”.

Cuando te pide que pongas el cel en Modo Avión:



Anuel AA Bad Bunny pic.twitter.com/y4BQfoltmR — Adrián González (@AdrianGonzalezF) January 2, 2023

se agarraron lo primero que encontraron y bad bunny ya dijo que hasta 2026 pic.twitter.com/83gxhRkT8y — bobi pululeando (@PocaBarba) January 1, 2023

La chera sin teléfono viendo el tuit de Bad Bunny desde la computadora https://t.co/rF0euiAZaM pic.twitter.com/eFQFzsHP74 — ALE (@TuitsMolina) January 2, 2023

*Cuando te quita el celular*



Tú novia / Un ladrón / Bad Bunny pic.twitter.com/eznCzgE8IC — KPININI 🦅 (@kpininimemes) January 2, 2023

