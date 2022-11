Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, es uno de los cantantes de música urbana más influyentes en los últimos años, sus canciones tienen millones de reproducciones en YouTube y otras plataformas musicales.

Desde el 5 de agosto hasta el 10 de diciembre de este año, el cantante lleva a cabo su nueva gira World’s Hottest Tour por países como Estados Unidos, República Dominicana, Chile, Argentina, entre otros. De hecho, el próximo 18 de noviembre se presentará en Medellin, Colombia.



Una boleta para el concierto en nuestro país puede llegar a costar desde $114.000 hasta $442.000, según la fila en la que se ubique. Sin embargo, los palcos para que vaya a verlo con un grupo de personas oscilan entre los $4.000.000 hasta los $18.000.000, dependiendo la cantidad de integrantes.

Por ese motivo, además del sueño de ver al famoso en vivo, sus fanáticos guardan con mucho cuidado y aprecio las boletas. No obstante, a uno de ellos se le perdió la entrada del World’s Hottest Tour por culpa de un loro.



Ale Invernizzi, un joven que a través de su cuenta de Facebook publicó una imagen en la que muestra una boleta para el concierto que dará el puertorriqueño el próximo 11 de noviembre en Paraguay. A un lado se puede ver al loro. Según se sabe, tanto la mascota, llamada Panchito, como la boleta pertenecen a la prima del usuario.

“Perdónalo señor, no sabe lo que hace”, esas fueron las palabras que comentó Invernizzi al ver la escandalosa escena que ocasionó la mascota de su prima, quien estaba a pocos días de ver al intérprete de ‘Me porto bonito’.

¿Puede hacer algo al respecto?



Teniendo en cuenta que el animal no mordió todo el boleto, los primos aún pueden participar del show, ya que el loro no se comió toda la entrada y en la parte que quedó intacta se visualiza el código de barras que les permitirá ingresar con más seguridad al concierto.



Sin embargo, usuarios aseguraron que el boleto debía estar completo para ser válido, así que de momento no es claro si pueden ingresar al concierto o no. La imagen tiene más de 638 reacciones y unos 350 comentarios.

