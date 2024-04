Bad Bunny le habría enviado un mensaje a Lina Tejeiro por redes sociales: 'Hola, linda'

Lina Tejeiro actualmente es presentadora de la previa y de las escenas posteriores de La Casa de los Famosos Colombia junto al productor Roberto Velázquez para la plataforma de Vix.

Recientemente, la actriz se volvió viral en las redes sociales por la conversación que tuvo con la periodista española Eva Rey, pues reveló varios detalles sobre su vida personal en su pódcast.

Una de las cosas que más sorprendió a los internautas es que la actriz confesó que el cantante puertorriqueño Bad Bunny le había enviado mensajes a su cuenta de Instagram, secreto que solo sabia su amiga Greeicy Rendón.

“Cuando lo vi no lo podía creer y salí corriendo a contarle, aunque nadie más lo supo, hasta hora”, empezó diciendo Tejeiro. Este mensaje decía: “Hola, linda ¿Cómo estás?”,

Asimismo, aseguró que nunca respondió el mensaje, pues se dio cuenta de él unos años después. “Me di cuenta del mensaje mucho tiempo después, eso fue como en el 2018, pero lo leí como al siguiente año. No supe por qué Instagram no me dejó verlo antes”, afirmó.

También comentó que se dio cuenta de esta situación cuando estaba de viaje con su amiga Greeicy Rendón.

“Iba viajando con Greeicy a Venezuela y durante el vuelo estaba revisando a quién seguía y revisando mensajes, ahí me di cuanta de que Bad Bunny me había escrito hace tiempo”, comentó.

Por último reveló que nunca pensó en responderle, pues el cantante no es su tipo y tampoco le gusta.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias