Gracias a canciones como ‘Dakiti’, ‘Yonaguni’ y ‘Mía’, Bad Bunny es hoy uno de los artistas más reconocidos en la escena del género urbano.



Además, el cantante se ha destacado en la industria cinematográfica, lo ha dado todo con sus luchas en la 'World Wresting Entertainment' (WWE) y, recientemente, entró al diamante tras participar del' All-Star Celebrity Softball Game de la Major League Baseball' (MLB).



Esta vez, en medio de una corta entrevista televisiva aceptó enfrentar en un partido de tenis a Monica Puig, la medallista olímpica, quien ahora es reportera para ESPN Deportes.



La deportista entusiasmada, le pregunta en medio de la transmisión al cantante: “Ahora, la pregunta más importante: ¿algún día te atreves a jugar un partido de tenis conmigo?”.



Bad Bunny respondió entre risas: “¿De atreverme? ¡Yo voy! ¿De ganar algo? Son otros veinte (pesos)”. Para finalizar, el cantante destacó sentir mucho “orgullo” por compartir el espacio con la deportista.

Por otro lado, el intérprete indicó que, pese a que su meta de vida ha sido convertirse en artista, él siempre ha sido un amante de los deportes.



“Nunca lo practiqué y no me considero el mejor en eso. No es mi área, pero es algo que me apasiona, me la vivo con todos los deportes, me gusta verlo. Hay mucha pasión, al igual que la música, y por eso los mezclo”, respondió Benito Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny.



Por otra lado, luego de su participación en el partido estelar a cargo de la liga de béisbol estadounidense, Bad Bunny expuso que no sabía que iban a asistir al evento reconocidas figuras como los actores Bryan Craston , JK Simmons; la influencer 'Jojo Siwa' y el director creativo de la casa de moda Fear of God, Jerry Lorenzo.

"No sabía que venía tanta gente para acá a verme a este juego. De verdad, pa’ mí estuvo brutal, me lo disfruté mucho. Súper linda la vibra entera del Dodger Stadium”, manifestó el artista puertorriqueño .

