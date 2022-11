A pocos días del concierto de Bad Bunny en Perú, uno de los shows más esperados de este año, los fanáticos del artista reguetonero fueron engañados por un ‘influencer’ que se hizo pasar por el cantante en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, en Lima.

El próximo 13 y 14 de noviembre se llevará a cabo el concierto del puertorriqueño en medio de la gira mundial de este año, en el que muchos de sus seguidores podrán cantar junto a él éxitos como ‘Ojitos lindos’, ‘La canción’, ‘Titi me preguntó’, entre otras.



Al estar próximas las dos fechas del concierto en la capital del país, se dio la noticia de que Bad Bunny aterrizaría el pasado martes 8 de noviembre en Lima, por lo que una gran cantidad de aficionados se reunió en la terminal aérea para darle la bienvenida.



(Puede ser de su interés: Noviembre, un mes de conciertos y reencuentros poderosos).



En medio de la espera, el grupo de fanáticos vio acercándose a la salida a una persona que lucía como el músico, quien fue nombrado esta semana por Apple Music como el Artista del Año. Es ahí que deciden rodearlo, pedirle una foto e incluso un autógrafo; pero, lo que realmente no sabían era que no era el artista sino un doble de él.

Bad Bunny falso

El hombre con gafas, gorra y completamente escoltado era en realidad Eduardo Labori Hernández, un ‘influencer’ venezolano, quien ha asegurado ser el doble del artista de reguetón en dicho país.



El momento del engaño quedó registrado en un video que publicó el creador de contenidos en sus redes sociales con el mensaje “me hago pasar por Bad Bunny en Perú y este fue el resultado”.



(Lea también: Video: jóvenes asistieron a concierto de Bad Bunny y un dron les cayó encima).



La publicación ya cuenta con más de 300 mil me gusta y más de cuatro mil comentarios, en los que se pudo ver mensajes como: “De razón nos estafan con las entradas”, “Dad Bunny usando Nike teniendo contrato con Adidas, fin”, entre otros.



Lo cierto es que mucha gente cayó en la trampa de Labori y no se percataron que no era el verdadero artista, solo tiempo después de ver el video pudieron darse cuenta que fueron engañados.

Más noticias

Apple Music elige a Bad Bunny como Artista del Año

Bad Bunny, Karol G y Alejandro Fernández actuarán en los Latin Grammy

Concierto de Bad Bunny: mujer se autolesionó para incapacitarse e ir al show#

Retrato de Bad Bunny con tostadas se hizo viral en redes

Tendencias EL TIEMPO