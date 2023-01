Bad Bunny sigue en el ojo del huracán después de lanzar al mar el celular de una fanática que intentaba tomarse una foto con él.



Ahora, según parece, la joven estaría considerando emprender acciones legales en contra del reguetonero por el daño psicológico que ha sufrido tras el viral suceso.



Fue en programa de televisión donde un testigo del hecho y supuesto conocido de la chica aseguró que la familia de la implicada se reunirá con abogados porque ella se encuentra deprimida.



"Ella piensa, a sugerencia de su familia, tomar solamente acción jurídica para una disculpa pública. No creo que vaya más de ahí. Pero, sí están en eso... Yo tengo audios de allegados que me han dicho que ella está depresiva y no quiere salir de su habitación", dijo la fuente, que se identificó como Aquiles.



Si sufrió daño psicológico, podría considerarse este acto como violencia de género, aseguró el abogado mexicano Félix Portes.

"Puede tener consecuencias legales en dos vertientes: civil y penal. En lo civil, es obviamente que cada persona que causa un daño tiene la obligación de repararlo, es decir, si el celular de ella resultó destruido, él tiene que necesariamente responder por ese celular", dijo en La mesa caliente, un programa de Telemundo. Este podría ser el inicio de una demanda contra Bad Bunny.

