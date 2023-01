Gran polémica ha generado un video que se ha hecho viral en redes sociales, en el que se puede ver cómo Bad Bunny toma el celular de una fanática que se quería sacar una fotografía con él y lo lanza a unos metros de distancia.

Por estos días, el ‘conejo malo’ se encuentra de vacaciones en República Dominicana, en compañía de su novia Gabriela. Fue allí en donde se habría encontrado por casualidad con un grupo de fanáticos, quienes comenzaron a sacarle fotos y videos a su artista favorito.



Entre tanto, una chica se acercó al artista –quien caminaba por la calle- y estiró su brazo con el celular en la mano, con la intención de tomarse una selfie o de grabar al artista. Ante la situación, el cantante de ‘Titi me preguntó’ le rapó el teléfono y lo lanzó a unos metros. La joven se notó sorprendida por la reacción de él.

bad bunny in his justin era pic.twitter.com/skUhg5xgBV — gise (@getmeneedy) January 2, 2023

Luego de que el clip se viralizara, los usuarios en redes comenzaron a opinar sobre la inesperada reacción de Benito. Algunos, defendieron su respuesta y escribieron: “Todo debe tener un límite, la fanática también lo asedió mucho”, “Yo necesito el video desde el principio, necesito más contexto”, “¿Estaban ahí para saber cuántas veces Bad Bunny dijo que no quería fotos?” y “La verdad él no merece ser acosado por ninguna razón (…) Todo el mundo merece respeto. Es muy difícil que sea caballero cuando no lo están tratando como un ser humano”.



Sin embargo, otros internautas no estuvieron de acuerdo con la conducta del cantante: “Ya sacó las garras, se le subió la fama”, “Que digan lo que quieran de la chica, arrojarle el teléfono no era la solución”, “Una lección aprendida para la joven y para todos los que idolatran este tipo de personajes” y “Nada justifica la acción de él, para eso tiene seguridad que impide que las personas se acerquen más de lo que desea”.

La persona que se acerque a mi a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo. #SINCOJONESMETIENE — ☀️🌊❤️ (@sanbenito) January 2, 2023

Luego de la polémica, el mismo Bad Bunny se pronunció sobre el tema en redes sociales: “La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un teléfono en la cara, lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”, escribió en Twitter. Su tuit tiene más de 152 mil ‘me gusta’ y la gente no ha parado de comentar a favor y en contra de la actuación del cantante.

ELIM JOHANA ALONSO DORADO

Redacción Tendencias