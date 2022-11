Bad Bunny deslumbró a más de 120 mil seguidores que bailaron y corearon sus éxitos durante tres fechas en Colombia. Los estadios de Medellín y Bogotá lo recibieron con boletas completamente agotadas para que por dos horas y treinta minutos demostrara por qué es el reguetonero con mayor reconocimiento en todo el mundo.

La locura que desató el puertorriqueño en la capital de Antioquia con su World's Hottest Tour fue total. Con más del 90 % de ocupación hotelera y unas estimaciones de 12 millones de dólares en ganancias para la ciudad, decidió terminar su visita rumbeando en el sector de El Poblado.



Aunque llevaba un pañuelo que cubría parte de su rostro, no pasó desapercibido por una de las calles con mayor movimiento nocturno: Provenza, nombre también de una de las canciones de su colega Karol G. Acompañado de escoltas llegó al bar Perro Negro y, pese a que en la lista de invitados solo figuraban ciertas personas, un fanático logró entrar y ‘rematar’ la noche junto a él.

El remate de la noche junto a Bad Bunny

David Sánchez compartió su alegría en redes sociales al tener cara a cara, compartir charla y bebida con el boricua. Casualmente, el joven tenía planeado ir al show del ‘conejo malo’ con su prometida, había comprado un costoso palco para “cumplirle el sueño de su vida”, pero la relación finalizó y él optó por vender las boletas.



“Llegó la semana del concierto y me cogió la pensadera y todo el mundo hablando de él, entonces puse el celular en no molestar y me mentalicé que el sábado tenía que tener una fiesta la h…”, escribió en su cuenta de Twitter.

Con tal de olvidar que el reguetonero estaba en suelo paisa, se fue a pasar el rato por las calles de El Poblado. Según contó, departía con unos amigos en la zona sin pensar que el cantante llegaría.



“La música estaba buena, estaba parchado allá y salí a saludar un parcero. Cuando me devolví, (les decían a) todo el mundo que se corrieran, que ya venía dizque Bad Bunny. Me quedé en el corredor a ver qué era y de un momento a otro eso llenó de guardaespaldas y entró”.

En medio de los gritos y las luces de los celulares, el intérprete de ‘Ojitos Lindos’ ingresó al bar casi como un turista más. Sánchez solo tenía una meta: entrar también. Como vio que la fanaticada había desajustado la reja del bar, quiso ayudar a los guardas de seguridad para ponerla en su lugar.



“Uno de seguridad me dijo: ‘Listo, papi, dejemos eso así que así no entra nadie, baje pues’”. Sin dudar ni un segundo, aprovechó la oportunidad que esperaba. Descendió las escaleras y se encontró a su ídolo.

“Bad Bunny y Mora (estaban) caminando de mesa en mesa como si estuvieran en la sala de la casa”, aseguró. Al tener prohibido tomar fotografías o videos mientras estuviera el artista -cuyo nombre de pila es Benito Martínez-, camufló su celular y como pudo lo captó bailando.

“De un momento a otro llegó Bad Bunny dizque a parchar con nosotros y le dije al parcero: ‘Tómame fotos, tómame fotos’. Bad Bunny cantando, nos saludó normal y se fue” relató. La imagen para el recuerdo quedó: Sánchez hablando tranquilamente con el boricua.

Tuvo chance así mismo de tomarse una ‘selfie’ con Mora, el rapero que cantó ‘Una vez’ en el escenario del estadio Atanasio Girardot.



“Subí dizque para entrar un parcero y todos preguntando que cómo entré. Les conté tirando caja y volví a bajar dizque para entrar con el parcero. Llegó el de seguridad, cogió al parcero y le dijo: ‘Usted no y usted, bien pueda”. Se había ganado la confianza del guarda que por segunda vez le permitió entrar como si estuviera entre las personas invitadas.

La fiesta se extendió hasta las 4 a. m. del domingo, 20 de noviembre. Aún incrédulo, arribó a su casa sin saber cómo explicarle a su mamá que se había demorado por estar “farriando” con el artista de ‘Tití me preguntó’.



“Le mostré y despertó a mi hermana diciendo: ‘Mari, despiértese que David estaba en una fiesta con Bad Bunny’. Acto seguido escribió por el grupo de las tías que yo estaba con un famoso”, concluyó para describir “la mejor noche de la vida”.

Vale decir que a la salida del bar esperaba una multitud a Bad Bunny coreando ‘Benito’. Por los tumultos, el reguetonero tenía un fuerte esquema de seguridad que no puedo evitar que varios lo tocaran y se acercaran.



Al intentar subir a la camioneta, saludó a varios de sus seguidores y le dio un beso a una fanática que se había trepado en el techo del carro.

