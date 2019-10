Reguetonero Bad Bunny fue invitado por Harvard para hablar de música

Menos como su personaje musical y más como Benito Martínez (su verdadero nombre), el reguetonero Bad Bunny dio una charla sobre música e influencia social en la prestigiosa universidad de Harvard (Estados Unidos).

El hecho ocurrió el pasado viernes 25 de octubre. Al evento, el cantante asistió con un look casual: camiseta a rayas, pantalón oscuro y una gorra, una pinta muy alejada de los ‘looks’ irreverentes a los que tiene acostumbrados a sus fanáticos.

¿Sobre qué habló?

El ‘conejo malo’ del reguetón compartió panel con la profesora Petra Rivera-Rideau, quien ha hecho varias investigaciones sobre el género urbano y escribió el libro ‘Remixing Reggaeton: The Cultural Politics of Race in Puerto Rico’.

“El texto habla sobre la influencia del reguetón en la política de la isla caribeña”, informó el diario mexicano El Universal.



Durante la charla, a la que asistieron alrededor de 15 estudiantes, Bad Bunny y Rivera-Rideau debatieron sobre la música como medio espacio para el activismo y las protestas.



La temática le cayó como ‘anillo al dedo’ al artista, quien fue uno de los líderes de las manifestaciones que vivió Puerto Rico el pasado julio, cuando la sociedad reclamó y logró la renuncia del gobernador ‘boricua’, Ricardo Rosselló.



Las protestas contra Roselló tuvieron lugar después de que se hicieran públicos unos chats en los que el político y algunos de sus colabores hacían comentarios homofóbicos y discriminatorios. También era acusado de corrupción.



“Profesor Benito M. Me comentan los que quieran matricularse en mi clase”, publicó en su Instagram el intérprete, con una foto rodeada de los asistentes.

Según El Universal, esta fue la segunda vez que Bad Bunny asistió a un centro académico durante octubre. La primera fue el día 10, cuando anunció, en la ciudad de Hialleah (condado de Miami Dade – EE. UU.), becas para hispanos de bajos recursos.



“Sigan estudiando y den lo mejor de ustedes mismos para triunfar en la vida”, les aconsejó en ese entonces.



Algunas de las canciones más famosas de Bad Bunny son ‘Callaíta’ y ‘Un peso’, ‘La canción’ y ‘Qué pretendes’, del álbum que desarrolló con su colega colombiano J Balvin.



